Ingrid foi esfaqueada, esquartejada e enterrada perto de córrego no DF

Investigações sigilosas conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apuram as circunstância do assassinato brutal de Ingrid Michelli Ciqueira Pinheiro Barbosa, 38 anos. A mulher, que vivia em situação de rua, foi esfaqueada diversas vezes, esquartejada, e enterrada nas proximidades de um córrego, no Areal.

Investigadores da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) receberam denúncia anônima sobre o fato de uma mulher ter sido morta e enterrada na localidade. As buscas pelo cadáver tiveram início na última terça-feira (12/8). Após dois dias de procura, o corpo foi localizado por cães farejadores do Corpo de Bombeiros do DF.

A cena era apavorante. A vítima estava em uma cova rasa após ser enterrada em pedaços. Criminosos serraram as penas de Ingid na altura dos joelhos e seguiram o mesmo rito com os braços, decepando-0s na altura dos cotovelos. A cabeça também aparentava ter sido decapitada.

De acordo com a perícia, o esquartejamento foi realizado com uso de facão, cutelo, machado ou instrumento similar. Outro detalhe importante diz respeito a uma bolsa localizada em uma arvore próxima ao cadáver. O acessório possuía sangue humano.

Peritos identificaram que a morte provavelmente foi ocasionada pelas diversas lesões de faca tanto na parte frontal quanto a posterior do tronco.

Os autores do crime podem ter cometido o crime em outro lugar, carregaram as partes do corpo e enterraram próximo ao córrego. A polícia segue apurando o caso e em busca dos autores do bárbaro crime.