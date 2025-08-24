Início da semana no Acre terá frio intenso, ventos fortes e tempo instável em todo o estado

O Acre inicia a semana sob a influência de uma forte onda de frio polar, que deixa o tempo ventilado e as temperaturas mais baixas em toda a região. Em Rio Branco, este domingo (24) terá mínima entre 16 e 18ºC e máxima entre 26 e 28ºC, enquanto a segunda-feira (25) poderá registrar mínima de 14 a 17ºC e máxima entre 25 e 28ºC, com ventos intensos e baixa umidade do ar, sem previsão de chuva.

Em municípios como Brasileia, Sena Madureira e cidades próximas, a segunda-feira também será marcada por ventos fortes, noites frias e céu firme, mantendo o clima típico do inverno acreano. Já o centro e oeste do Acre, incluindo Cruzeiro do Sul, Tarauacá e demais localidades da região, continuará com tempo instável, podendo haver chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser intensas em alguns pontos. Nessas áreas, as temperaturas mínimas variam entre 17 e 20ºC, e as máximas entre 25 e 27ºC, com ventos que sopram de forma mais fraca, mas ainda perceptíveis, mudando de direção ao longo do dia.

Outras cidades do estado registram condições semelhantes: em Plácido de Castro e Acrelândia, as mínimas oscilam entre 16 e 18ºC, com máximas chegando a 29ºC; em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre 17 e 31ºC; Tarauacá e Feijó terão mínima entre 19 e 21ºC e máxima de até 32ºC; e em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as mínimas ficam entre 21 e 23ºC, com máximas chegando a 33ºC.

A previsão indica que a influência da massa de ar frio se manterá durante os próximos dias, exigindo atenção às variações de temperatura e aos ventos intensos que podem afetar diversas atividades ao ar livre.

Previsão do tempo publicada originalmente no site O Tempo Aqui, de Davi Friale.