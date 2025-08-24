inmet:-df-continua-em-alerta-laranja-para-baixa-umidade-relativa-do-ar

O Distrito Federal continua em alerta laranja para baixa umidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar da capital variou entre 20% e 12%, neste domingo (24/8).
O Inmet classifica essa umidade como perigo, com riscos de incêndios florestais e à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.
Entretanto, mesmo sob alerta laranja, os brasilienses continuam a aproveitar o resto do fim de semana, realizando suas atividades de lazer ao ar livre. No Eixão do Lazer, por exemplo, a população do DF seguiu curtindo a programação do local.
Veja como estava o Eixão:
A recomendação durante a baixa da umidade é não se expor ao sol nas horas mais quentes. Assim como as atividades físicas que, segundo o Ministério da Saúde, as pessoas devem evitar entre 10h e 16h.
Leia também
-
Pretas, pardas e com pouco estudo. O perfil das meninas mães do DF
-
Meninas mães: a cada 2 dias, uma adolescente de até 14 anos engravida no DF
-
Ibaneis orienta jovens da rede pública que participarão de intercâmbio
Além disso, é recomendado beber bastante água ao longo do dia e há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.
6 imagensFechar modal.1 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo3 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo4 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo5 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo6 de 6
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo