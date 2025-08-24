24/08/2025
Universo POP
Inmet: DF continua em alerta laranja para baixa umidade relativa do ar

O Distrito Federal continua em alerta laranja para baixa umidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar da capital variou entre 20% e 12%, neste domingo (24/8).

O Inmet classifica essa umidade como perigo, com riscos de incêndios florestais e à saúde, com ressecamento da pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

Entretanto, mesmo sob alerta laranja, os brasilienses continuam a aproveitar o resto do fim de semana, realizando suas atividades de lazer ao ar livre. No Eixão do Lazer, por exemplo, a população do DF seguiu curtindo a programação do local.

Veja como estava o Eixão:

A recomendação durante a baixa da umidade é não se expor ao sol nas horas mais quentes. Assim como as atividades físicas que, segundo o Ministério da Saúde, as pessoas devem evitar entre 10h e 16h.

Além disso, é recomendado beber bastante água ao longo do dia e há ainda uma indicação para não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

