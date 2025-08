inmet:-divisa-de-sc-com-rs-entra-em-alerta-de-perigo-para-tempestades

Pelo menos três regiões de Santa Catarina localizadas na divisa com o Rio Grande do Sul estão no caminho de tempestades provocadas por uma frente fria que chegou ao estado neste domingo (3/8). O risco de temporais com possibilidade de queda de granizo e ventos intensos fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta laranja de perigo para tempestades até as 23h59min.

O alerta iniciou ainda na noite de sábado (2/8), às 21h, e vale para as regiões da Serra catarinense, Sul, e Oeste. De acordo com o Inmet, a chuva fica entre 30 e 60 milímetros por hora, ou, ainda, pode chegar aos 100 milímetros por dia.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.