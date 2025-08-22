Alerta Inmet: municípios acreanos recebem aviso de chuvas intensas para sexta e sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (22), um alerta de Perigo Potencial para chuvas intensas em diversas regiões da Amazônia, incluindo municípios do Acre. O aviso é válido até as 10h deste sábado (23).

Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h. Entre os riscos potenciais estão queda de galhos de árvores, alagamentos em áreas urbanas, descargas elétricas e possibilidade de interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica.

No Acre, cidades como Rio Branco, Acrelândia e Assis Brasil estão entre as localidades incluídas no aviso. A região do Vale do Acre e do Vale do Juruá também deve ser afetada pelas instabilidades climáticas.

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. A recomendação também inclui não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.