12 de agosto de 2025
Inquérito da PF: Bolsonaro é investigado por associar Lula a crimes na Síria

A Polícia Federal abriu uma nova investigação para apurar uma postagem do ex-presidente em que ele associava Lula a crimes contra a população LGBTQIA+

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta disseminação de fake news e crimes contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A investigação foi iniciada após uma solicitação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para apurar uma postagem feita no canal de WhatsApp de Bolsonaro que ligava Lula à morte de pessoas LGBTQIA+ na Síria.

A denúncia teve origem em uma notícia-crime apresentada ao Ministério Público Federal (MPF) por um cidadão russo-brasileiro. A postagem, que teria sido publicada em 15 de janeiro, associava Lula ao regime do ex-ditador sírio Bashar al-Assad, que perseguiu a comunidade homossexual.

A publicação, que não está mais disponível, está sendo analisada por investigadores para determinar seu alcance e contexto. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar e proibido de utilizar suas redes sociais por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Fonte: Polícia Federal (PF) e Metrópoles

