INSS: governo já devolveu dinheiro a 98% dos aposentados com descontos indevidos; veja como receber

Mais de 1,64 milhão de beneficiários já foram ressarcidos; saiba se você pode aderir ao acordo e receber valor corrigido direto na conta

A maior parte dos 1,66 milhão de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos nos benefícios do INSS e que aderiram ao acordo de reparação com o governo federal já recebeu o dinheiro de volta. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, até quinta-feira (7), 98,5% desse público, o equivalente a mais de 1,64 milhão de pessoas, tiveram o valor depositado diretamente na conta onde recebem o benefício.

INSS marca data para ressarcimento de descontos indevidos | Reprodução

Ao todo, 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo. Desses, 68,6% já formalizaram a solicitação. O depósito é feito sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários, e o valor é integral e corrigido pela inflação.

“Cerca de 700 mil pessoas já podem aderir. Quem ainda não fez isso, não deixe o valor para trás. Assinou o acordo, em três dias o dinheiro cai na conta do benefício. É integral, corrigido pela inflação e garantido”, afirmou o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.

Quem pode aderir?

O acordo é destinado a quem contestou descontos indevidos e não recebeu resposta das entidades associativas em até 15 dias úteis. A reparação vale para descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025.

Não é necessário entrar na Justiça, e quem já tem ação judicial também pode aderir, desde que ainda não tenha sido ressarcido.

Como aderir ao acordo?

A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em mais de cinco mil agências dos Correios. No aplicativo, basta acessar a conta com CPF e senha, entrar em “consultar pedidos”, clicar em “cumprir exigência” e selecionar “sim” na opção “aceito receber”.

O prazo para contestar descontos é, pelo menos, até 14 de novembro de 2025. O acordo continuará disponível mesmo após essa data.

O INSS vai abrir uma nova fase para incluir beneficiários que tiveram respostas com assinaturas falsificadas pelas entidades. Esses aposentados e pensionistas também terão direito ao ressarcimento.

Até o momento, as entidades apresentaram resposta para 1.068.046 dos pedidos. Nesses casos, os documentos estão em análise e, por isso, os aposentados e pensionistas ainda não têm a opção de aderir ao acordo.

Além disso, fica o alerta: o INSS não envia links ou mensagens pedindo dados pessoais, não cobra taxas e não utiliza intermediários. Os canais oficiais são o aplicativo Meu INSS, site oficial, Central 135 e agências dos Correios.

