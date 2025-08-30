internacional-lamenta-morte-de-verissimo,-torcedor-declarado-do-time

Luis Fernando Verissimo faleceu aos 88 anos, neste sábado (30/8), devido a um agravamento no quadro de pneumonia. Além de renomado escritor, o gaúcho também era torcedor apaixonado do Internacional. O time Colorado publicou nas redes sociais uma homenagem a Verissimo, em que cita, ao fim, a obra “Não me acordem”, escrita por ele se referindo ao clube.

Leia também

Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Faleceu, neste sábado (30/08), aos 88 anos, o escritor Luis Fernando Verissimo. Torcedor do Clube do Povo, ficou conhecido pelos seus textos em formato de crônicas, contos e poemas.… pic.twitter.com/LRgkFSCasY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 30, 2025

Verissimo estava internado em um hospital de Porto Alegre desde 11 de agosto e teve a morte anunciada na manhã deste sábado. Além da pneumonia, ele já enfrentava outros problemas de saúde que o limitavam ainda mais. Lidava com doença de Parkinson, em 2020 descobriu um câncer ósseo e, no ano seguinte, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O gaúcho fazia questão de não esconder o fanatismo pelo time de coração. Escreveu, em 2004, o livro “Internacional: autobiografia de uma paixão”, em que descreve a relação amorosa com o futebol, mais especificamente, com o clube Colorado.