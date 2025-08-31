Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z-4

Escrito por Metrópoles
internacional-volta-a-vencer-e-afunda-o-fortaleza-no-z-4

Após quatro derrotas consecutivas na temporada, o Internacional voltou a vencer na Série A do Brasileirão na noite deste domingo (31/8). O Colorado recebeu o Fortaleza no Beira Rio, em Porto Alegre, e triunfou por 2 x 1, com gols marcados por Alan Patrick e Vitinho, para os donos da casa. Lucca Prior fez para os visitantes.

Com a vitória sobre o Fortaleza, o Colorado chega à 10ª colocação, com 27 pontos. Este foi o sétimo triunfo do Internacional na competição nacional. Já o Fortaleza segue em 19º, com apenas 15 pontos.

Internacional x Fortaleza – Série A do Brasileirão

Internacional x Fortaleza – Série A do Brasileirão

Internacional x Fortaleza – Série A do Brasileirão

Agora, Internacional e Fortaleza passarão por um período de treinamentos até o retorno do Brasileirão. A competição vai parar por causa da Data Fifa. Ambos voltam a campo em 13 de setembro. O Colorado enfrenta o Palmeiras fora de casa, às 18h30. Já o Leão do Pici recebe o Vitória, às 16h.

O jogo

O Internacional começou pressionando o Fortaleza e construiu boas chances logo no início do primeiro tempo. Após muita pressão, um pênalti foi marcado em cima de Carbonero, aos 21 minutos. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Helton Leite e abriu o placar: 1 x 0.

Internacional 1×0 Fortaleza

⚽ Alan Patrick

🏆 Brasileirão Série A | 22ª rodada

pic.twitter.com/OXsh3ekdPG

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 31, 2025

Ainda no primeiro tempo, Lucca Prior deixou tudo igual para o Fortaleza. Após cruzamento na área, ele apareceu sozinho na pequena área e cabeceou para o gol, sem chances para Rochet: 1 x 1.

Assim como na etapa inicial, o Internacional balançou as redes nos minutos iniciais. Bernabei cruzou para Alan Patrick, Vitinho aproveitou e marcou para os donos da casa. O Colorado até criou mais chances e poderia ter feito mais gols, porém, a bola não entrou e o placar não foi alterado.

Internacional 2×1 Fortaleza

⚽ Vitinho

🏆 Brasileirão Série A | 22ª rodada

pic.twitter.com/NrEgzQM65a

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 1, 2025

