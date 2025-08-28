28/08/2025
Interpol: assassino croata é preso no Paraguai e entregue ao Brasil

A Polícia Federal cumpriu, nessa quarta-feira (27/8), um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra um estrangeiro de nacionalidade croata, acusado de crimes graves em seu país de origem.

O homem, considerado foragido internacional e procurado pela Interpol, foi localizado no Paraguai após articulação entre autoridades policiais dos dois países.

De acordo com a investigação, o croata respondia por associação criminosa e homicídio qualificado, e figurava na lista de procurados internacionais a pedido do governo de seu país.

A prisão foi possível após a atuação da polícia paraguaia, que identificou e deteve o suspeito em território vizinho. Posteriormente, ele foi conduzido até a aduana da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR), onde ocorreu a entrega formal às autoridades brasileiras.

Do lado brasileiro, agentes da Polícia Federal deram imediato cumprimento à ordem judicial expedida pelo STF, iniciando os trâmites legais para que o acusado permaneça à disposição da Justiça.

