27/08/2025
Universo POP
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho

IPCA-15 cai 0,29% no DF e alcança menor taxa desde janeiro de 2024

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ipca-15-cai-0,29%-no-df-e-alcanca-menor-taxa-desde-janeiro-de-2024

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, indica que os preços de bens e serviços caíram 0,29% no Distrito Federal em agosto. Esta é a menor taxa desde janeiro de 2024.

A queda foi puxada pelos grupos de transportes, habitação e alimentação. A previsão de inflação em nível nacional ficou em -0,14%.

No ano, o IPCA-15 de Brasília acumula alta de 3,29% e, em 12 meses, acumula alta de 4,77%. Os dados referentes ao IPCA-15 foram divulgados nessa terça-feira (26/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia também

Cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Brasília apresentaram quedas na previsão de agosto. Quem mais contribuiu puxando o IPCA15 da capital federal para baixo foi o grupo de transportes (-1,22%).

O resultado foi impulsionado pelas quedas na gasolina (-2,33%), no automóvel novo (- 2,58%) e no seguro voluntário de veículo (-3,23%).

A queda registrada no grupo habitação (-1,01%) veio da contribuição de -0,20 ponto percentual da energia elétrica residencial que recuou 6,80% em agosto em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

Em agosto de 2025, o grupo alimentação e bebidas (-0,24%) registrou a maior queda desde agosto de 2024. A alimentação no domicílio recuou 0,68%. Contribuíram para esse resultado as quedas do arroz (-7,86%), do ovo de galinha (-6,56%), da manga (- 19,17%), do tomate (-5,50%), da batata-inglesa (-18,96%) e da cebola (-14,99%).

No lado das altas, os destaques foram lanche (2,04%), biscoito (3,76%), queijo (2,28%) e banana-d’água (15,21%).

Pelo lado das altas, o grupo de despesas pessoais acelerou de 0,43% em julho para 0,83% em agosto. O reajuste vigente desde 9 de julho, nos jogos de azar (11,45%), foi subitem que mais puxou o IPCA-15 de Brasília para cima em agosto (0,05 ponto percentual).

Variação de cada grupo em agosto:

  • Alimentação e bebidas: -0,24%
  • Habitação: -1,01%
  • Artigos de residência: 0,49%
  • Vestuário: -0,50%
  • Transportes: -1,22%
  • Saúde e cuidados pessoais: 0,68%
  • Despesas pessoais: 0,83%
  • Educação: -0,23%
  • Comunicação: 0,03%

 IPCA-15

O IPCA-15 difere do IPCA, que mede a inflação oficial do país, na abrangência geográfica e no período de coleta, que começa no dia 16 do mês anterior. Por essa razão, ele funciona como uma prévia do IPCA.

O indicador coleta dados sobre as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Ele abrange: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia.

A próxima divulgação, referente a agosto, será feita em 26 de agosto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.