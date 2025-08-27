IPCA-15 cai 0,29% no DF e alcança menor taxa desde janeiro de 2024

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, indica que os preços de bens e serviços caíram 0,29% no Distrito Federal em agosto. Esta é a menor taxa desde janeiro de 2024.

A queda foi puxada pelos grupos de transportes, habitação e alimentação. A previsão de inflação em nível nacional ficou em -0,14%.

No ano, o IPCA-15 de Brasília acumula alta de 3,29% e, em 12 meses, acumula alta de 4,77%. Os dados referentes ao IPCA-15 foram divulgados nessa terça-feira (26/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia também

Cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados em Brasília apresentaram quedas na previsão de agosto. Quem mais contribuiu puxando o IPCA15 da capital federal para baixo foi o grupo de transportes (-1,22%).

O resultado foi impulsionado pelas quedas na gasolina (-2,33%), no automóvel novo (- 2,58%) e no seguro voluntário de veículo (-3,23%).

A queda registrada no grupo habitação (-1,01%) veio da contribuição de -0,20 ponto percentual da energia elétrica residencial que recuou 6,80% em agosto em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto.

Em agosto de 2025, o grupo alimentação e bebidas (-0,24%) registrou a maior queda desde agosto de 2024. A alimentação no domicílio recuou 0,68%. Contribuíram para esse resultado as quedas do arroz (-7,86%), do ovo de galinha (-6,56%), da manga (- 19,17%), do tomate (-5,50%), da batata-inglesa (-18,96%) e da cebola (-14,99%).

No lado das altas, os destaques foram lanche (2,04%), biscoito (3,76%), queijo (2,28%) e banana-d’água (15,21%).

Pelo lado das altas, o grupo de despesas pessoais acelerou de 0,43% em julho para 0,83% em agosto. O reajuste vigente desde 9 de julho, nos jogos de azar (11,45%), foi subitem que mais puxou o IPCA-15 de Brasília para cima em agosto (0,05 ponto percentual).

Variação de cada grupo em agosto:

Alimentação e bebidas: -0,24%

Habitação: -1,01%

Artigos de residência: 0,49%

Vestuário: -0,50%

Transportes: -1,22%

Saúde e cuidados pessoais: 0,68%

Despesas pessoais: 0,83%

Educação: -0,23%

Comunicação: 0,03%

IPCA-15

O IPCA-15 difere do IPCA, que mede a inflação oficial do país, na abrangência geográfica e no período de coleta, que começa no dia 16 do mês anterior. Por essa razão, ele funciona como uma prévia do IPCA.

O indicador coleta dados sobre as famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Ele abrange: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e Goiânia.

A próxima divulgação, referente a agosto, será feita em 26 de agosto.