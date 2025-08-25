Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa

A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB24, foi levada à Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Salvador, na manhã desta segunda-feira (25/8), para prestar depoimento em investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) sobre suspeita de publicidade enganosa.

Raquel, que já participou do reality A Fazenda, da Record, chegou à delegacia acompanhada de seu advogado. Durante a chegada, repórteres tentaram questioná-la sobre as acusações relacionadas à divulgação de plataformas ilegais, mas a influenciadora permaneceu em silêncio e, segundo o portal BNews, chegou a se irritar com os questionamentos.

A investigação teve início em janeiro deste ano, quando a 2ª Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital solicitou a abertura de apuração sobre a promoção de uma ferramenta chamada Robozão de Vendas, que prometia aos consumidores ganhos elevados mensais. O caso levantou suspeitas de publicidade enganosa e práticas irregulares no ambiente digital.

Em nota oficial, Raquel Brito negou qualquer envolvimento em crimes e repudiou as informações divulgadas. “Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso”, disse. O advogado da influenciadora, Gerson Monção, classificou as notícias como “levianas, meticulosas e infundadas”, reafirmando a inocência de sua cliente.

O caso segue em investigação pelo Ministério Público da Bahia, que pretende apurar todas as circunstâncias relacionadas à divulgação da plataforma.