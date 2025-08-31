Irmão de Pedro Henrique proíbe manifestações de candomblé em velório

O influencer Pedro Henrique, conhecido na internet como Dengo, será enterrado neste domingo (31/8). Namorado da influenciadora Samara Mapoua, ele morreu neste sábado (30/8) após um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Nas redes, familiares do jovem, no entanto, geraram polêmica ao proibir manifestações de origem africana no velório.

O irmão do influencer disse que, apesar de Pedro Henrique seguir ensinamentos do candomblé, “rituais” estão proibidos. “Não quero nada e nenhum ritual relacionado a umbanda ou candomblé, ou qualquer outra coisa de religiões de matriz africana. Minha mãe é uma pastora e a família é toda evangélica. Se eu ver algo do tipo lá, vai passar vergonha”, disse.

“Sou da religião também, mas o respeito é pela minha mãe e minha avó, que não são. Lá não é um terreiro. Espero que respeitem pra gente não ter problemas”, ressaltou o familiar.

Ele também pediu que ninguém filme ou fotografe o corpo do irmão durante o velório. “É expressamente proibido filmar ou tirar foto do corpo. Quer se despedir? Larga o telefone na PQP e vai lá prestar homenagem. Se eu ver, vou quebrar o celular. Ou abraça o papo ou já vai tá no cemitério, será mais fácil”, ameaçou.

A decisão de proibir manifestações religiosas gerou reações. “ACHEI RIDÍCULO! O menino sempre foi muito forte com a religião dele, e porque não pode ter nada ? Absurdo”, disse Eduarda Moura. “Mas vai respeitar a religião dos vivos, e a religião do próprio falecido é passada pra trás???? Muito fácil falar “o fulano pediu” quando o fulano não tá nem aqui mais pra afirmar”, observou Luana Rodrigues.

O acidente envolvendo Pedro Henrique aconteceu na Avenida Brasil, sentido Centro, na altura do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O carro que namorado da influenciadora Samara Mapoua dirigia capotou. Outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

A família lamentou a morte do influencer em nota nas redes. “É com profunda dor e imenso pesar que comunicamos o falecimento de Pedro Henrique Duarte Viana, carinhosamente conhecido por todos como Dengo, dedicado marido da querida Mapoua”, diz o texto.

“Homem de coração generoso e presença inesquecível, Pedro deixa um legado de amor, amizade e memórias que permanecerão vivas entre todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. Neste momento de luto, unimo-nos em solidariedade à família e amigos, partilhando a saudade e pedindo a Deus que conforte os corações enlutados”, completa.

Nos stories, Samara Mapoua detalhou o acidente e disse que o amado perdeu o controle do veículo. “Ele tava no carro dele, eu tava no meu, e aí ele passou na poça, o carro flutuou, girou no alto, ele foi jogado pra fora do carro e já caiu morto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi tudo aquilo, eu parei meu carro e sai desesperada, ele já tava morto, não falava comigo mais”, lembrou.