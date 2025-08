Irmão de Preta Gil desabafa sobre saudade e relembra conversa com a cantora: “Devastado”

O texto emocionante cita uma conversa com a irmã, Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos

Bem Gil escreveu um texto emocionante nesta quinta-feira (31/7), relembrando momentos vividos ao lado de Preta Gil, que faleceu aos 50 anos no último dia 20 de julho, durante a luta contra um câncer. Tomado pela saudade, o artista relembrou uma conversa com a irmã, quando ela contou que a doença havia se agravado.

No desabafo, ele destacou um show que marcou profundamente sua memória, ocorrido no ano passado. “Nossa irmã, amada! Quanta saudade já sentimos desse colo! Preta me ligou na véspera do show da Ana no Circo Voador, em agosto passado, para contar do agravamento da doença e eu fiquei devastado. Fui por ela mesmo consolado e incentivado a ir para montagem naquela tarde. Foi com a Preta que toquei lá pela primeira vez, em 2005. Na semana seguinte, fui visitá-la em São Paulo e ela vibrava com o sucesso do show! Preta era assim!”

O músico também contou que ele e a esposa, a cantora Mãeana, se apresentarão no dia 8 de agosto — data em que Preta completaria 51 anos. “Quis o destino que o próximo show da Mãeana esteja marcado para o dia do aniversário da Preta, 8 de agosto, em Belém! Estaremos cantando e celebrando todo legado de amor que ela deixou em nossas vidas. Achei essa foto que tirei durante a turnê da família que ela inventou para nós, a gente!”, relatou.

Na imagem compartilhada, Preta aparece com o sobrinho Sereno no colo, durante uma viagem da Dinamarca rumo ao Marrocos. “Nesse dia saíamos da Dinamarca em direção ao Marrocos, e Sereno teve a sorte desse soninho!”, descreveu.