Irmãos de Cruzeiro do Sul vencem corrida de motocross no Festival do Açaí em Feijó

Tradicional corrida reuniu competidores de várias cidades do Acre

O esporte também teve destaque no Festival do Açaí 2025, em Feijó. Na tarde deste domingo (17), a tradicional corrida de motocross reuniu competidores de várias cidades do Acre e levou emoção ao público que acompanhou as disputas de perto.

Irmãos de Cruzeiro do Sul vencem corrida de motocross no Festival do Açaí em Feijó. Foto: Reprodução

Os grandes vencedores foram os irmãos Victor e Roberto Marinho, pilotos de Cruzeiro do Sul, que brilharam em suas respectivas categorias. Victor levou a melhor na categoria Importada, enquanto Roberto conquistou o primeiro lugar na categoria Nacional 250 Pró, confirmando o talento da dupla nas pistas.

O resultado foi comemorado por familiares, amigos e torcedores que viajaram para prestigiar a competição. A vitória dos irmãos reforça a tradição do motocross como uma das atrações mais esperadas dentro da programação esportiva do festival.

Além de movimentar o público presente, a prova também destacou o potencial do município de Feijó em sediar grandes eventos esportivos durante a festividade, que combina cultura, música e competições de diferentes modalidades.

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

