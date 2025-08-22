IRPF: consulta ao 4º lote de restituição será liberada nesta sexta-feira

A partir das 10h desta sexta-feira (22/8), os contribuintes poderão consultar se estão entre os contemplados no 4º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024.

Ao todo, 1.884.035 pessoas receberão a restituição, que soma R$ 2,9 bilhões. O pagamento será realizado no próximo dia 29 de agosto, conforme o cronograma da Receita Federal.

Calendário da restituição do IR 2025

1º lote – 30 de maio (já pago)

2º lote – 30 de junho

3º lote – 31 de julho

4º lote – 29 de agosto

5º lote – 30 de setembro

Quem tem prioridade no pagamento?

A Receita Federal segue uma ordem de prioridade, que foi atualizada neste ano. Confira:

Contribuintes com 80 anos ou mais Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix Contribuintes que escolheram a pré-preenchida ou Pix Demais contribuintes

Em caso de empate nos critérios, tem preferência quem entregou a declaração primeiro.

Detalhes do 4º lote

Do montante total, R$ 454 milhões são destinados aos contribuintes com prioridade legal, sendo:

13.515 idosos acima de 80 anos

72.434 contribuintes entre 60 e 79 anos

7.821 pessoas com deficiência ou moléstia grave

22.841 contribuintes cuja renda principal é o magistério

312.915 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida com Pix

Além disso, 1.454.509 contribuintes não prioritários também foram contemplados.

Como consultar a restituição?

O contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo disponível para smartphones e tablets.

A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração, ou via chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

E se não receber?

Quem não receber pode ter caído na malha fina. Nesse caso, a orientação é retificar a declaração e corrigir eventuais pendências. Após análise, o contribuinte volta para a fila de restituições, podendo receber em lotes residuais.

Fonte: Receita Federal | Redigido por ContilNet Notícias