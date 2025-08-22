IRPF: consulta ao 4º lote de restituição será liberada nesta sexta-feira

A partir das 10h desta sexta-feira (22/8), os contribuintes poderão consultar se estão entre os contemplados no 4º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024.
Ao todo, 1.884.035 pessoas receberão a restituição, que soma R$ 2,9 bilhões. O pagamento será realizado no próximo dia 29 de agosto, conforme o cronograma da Receita Federal.
Calendário da restituição do IR 2025
-
1º lote – 30 de maio (já pago)
-
2º lote – 30 de junho
-
3º lote – 31 de julho
-
4º lote – 29 de agosto
-
5º lote – 30 de setembro
Quem tem prioridade no pagamento?
A Receita Federal segue uma ordem de prioridade, que foi atualizada neste ano. Confira:
-
Contribuintes com 80 anos ou mais
-
Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou portadores de moléstia grave
-
Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
-
Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix
-
Contribuintes que escolheram a pré-preenchida ou Pix
-
Demais contribuintes
Em caso de empate nos critérios, tem preferência quem entregou a declaração primeiro.
Detalhes do 4º lote
Do montante total, R$ 454 milhões são destinados aos contribuintes com prioridade legal, sendo:
-
13.515 idosos acima de 80 anos
-
72.434 contribuintes entre 60 e 79 anos
-
7.821 pessoas com deficiência ou moléstia grave
-
22.841 contribuintes cuja renda principal é o magistério
-
312.915 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida com Pix
Além disso, 1.454.509 contribuintes não prioritários também foram contemplados.
Como consultar a restituição?
O contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo disponível para smartphones e tablets.
A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração, ou via chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
E se não receber?
Quem não receber pode ter caído na malha fina. Nesse caso, a orientação é retificar a declaração e corrigir eventuais pendências. Após análise, o contribuinte volta para a fila de restituições, podendo receber em lotes residuais.
Fonte: Receita Federal | Redigido por ContilNet Notícias