22/08/2025
Universo POP
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo

IRPF: consulta ao 4º lote de restituição será liberada nesta sexta-feira

Receita Federal vai contemplar mais de 1,8 milhão de contribuintes, com valor total de R$ 2,9 bilhões em créditos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A partir das 10h desta sexta-feira (22/8), os contribuintes poderão consultar se estão entre os contemplados no 4º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024.

Ao todo, 1.884.035 pessoas receberão a restituição, que soma R$ 2,9 bilhões. O pagamento será realizado no próximo dia 29 de agosto, conforme o cronograma da Receita Federal.

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

Calendário da restituição do IR 2025

  • 1º lote – 30 de maio (já pago)

  • 2º lote – 30 de junho

  • 3º lote – 31 de julho

  • 4º lote – 29 de agosto

  • 5º lote – 30 de setembro

Quem tem prioridade no pagamento?

A Receita Federal segue uma ordem de prioridade, que foi atualizada neste ano. Confira:

  1. Contribuintes com 80 anos ou mais

  2. Contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou portadores de moléstia grave

  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

  4. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix

  5. Contribuintes que escolheram a pré-preenchida ou Pix

  6. Demais contribuintes

Em caso de empate nos critérios, tem preferência quem entregou a declaração primeiro.

Detalhes do 4º lote

Do montante total, R$ 454 milhões são destinados aos contribuintes com prioridade legal, sendo:

  • 13.515 idosos acima de 80 anos

  • 72.434 contribuintes entre 60 e 79 anos

  • 7.821 pessoas com deficiência ou moléstia grave

  • 22.841 contribuintes cuja renda principal é o magistério

  • 312.915 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida com Pix

Além disso, 1.454.509 contribuintes não prioritários também foram contemplados.

Como consultar a restituição?

O contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo disponível para smartphones e tablets.

A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração, ou via chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

E se não receber?

Quem não receber pode ter caído na malha fina. Nesse caso, a orientação é retificar a declaração e corrigir eventuais pendências. Após análise, o contribuinte volta para a fila de restituições, podendo receber em lotes residuais.

Fonte: Receita Federal | Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.