Israel intensifica ataques à Cidade de Gaza e deixa mais de 60 mortos

Israel atacou, durante a madrugada deste domingo (24/8), os arredores leste e norte da Cidade de Gaza, destruindo prédios e casas como parte da ofensiva na região. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, nas últimas 24 horas chegaram aos hospitais de Gaza 64 mortos e 278 feridos.

“Ainda há vítimas sob os escombros e nas ruas, para as quais as equipes de resgate e defesa civil não conseguiram chegar até o momento”, alegou o ministério.

Faixa de Gaza

A escalada da fome na Faixa de Gaza vem se prolongando nos últimos meses devido aos conflitos entre Israel e o Hamas.

O território palestino está sob cerco total das forças israelenses, que lançaram uma ofensiva de larga escala na última quinta-feira (21/8) para tomar o último grande bastião do Hamas no território palestino.

O Hamas anunciou, na segunda-feira (18/8), que aceitou a proposta de cessar-fogo apresentada pelos mediadores do Egito e do Catar. O acordo inclui a suspensão das operações militares na Faixa de Gaza por 60 dias, além da troca de metade dos reféns israelenses mantidos pelo grupo por prisioneiros palestinos.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, na última quinta-feira (21/8), que continuará com as ofensivas na Faixa de Gaza, mesmo que o grupo Hamas concorde com um cessar-fogo.

O governo da Palestina afirmou que “as repetidas ameaças de invasão da cidade de Gaza pelo exército de ocupação prenunciam uma catástrofe humanitária sem precedentes, pela qual o ocupante, os EUA e a comunidade internacional serão responsáveis”.

O tenente-general israelense Eyal Zamir afirmou, após se reunir com outras autoridades de Israel, que o exército continua “se preparando para a ampliação da operação, com foco na Cidade de Gaza”.

Nos últimos dias, tropas do exército retornaram ao combate na área de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo de degradar ainda mais as capacidades militares da organização terrorista Hamas, segundo informações das próprias forças.

De acordo com a imprensa internacional, o ministério palestino também informou que, nas últimas 24 horas, os hospitais de Gaza registraram oito novas mortes por fome e desnutrição, incluindo uma criança.