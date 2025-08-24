24/08/2025
Italiano do PCC é preso em ação conjunta da polícia de GO e BA

italiano-do-pcc-e-preso-em-acao-conjunta-da-policia-de-go-e-ba

A Polícia Militar da Bahia prendeu, na tarde de sexta-feira (22/8), Diego Richard Gonçalves Ferreira (foto em destaque), de 32 anos, conhecido como “Italiano”, apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação no estado. A captura ocorreu no município de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, durante uma operação integrada de inteligência e troca de informações com forças de segurança de Goiás.

Natural de Anápolis (GO), Diego estava foragido da Justiça e possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação. Além disso, sua ficha criminal inclui tráfico de drogas, homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa.

Alta periculosidade

As forças de segurança classificaram Diego como um criminoso de alta periculosidade e um elo importante do PCC no Nordeste. Ele teria papel relevante na logística de armas e drogas para a facção na região, além de envolvimento direto em crimes violentos.

Após a prisão, o acusado foi conduzido à Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado Bruno Ferrari e permanece à disposição da Justiça.

