Italianos, da Ordem dos Servos de Maria, visitam comunidades ribeirinhas, em Sena Madureira

Um grupo formado por 19 Italianos, ligados à Igreja católica, desembarcou recentemente em solo Acreano para conhecer de perto a realidade de algumas comunidades ribeirinhas. São três padres, da Ordem dos Servos de Maria, duas religiosas e alguns jovens.

Nesta quinta-feira (21), acompanhados do frei Zezinho Rosas, pároco de Sena Madureira, eles estiveram na comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no seringal Estirão do Alcântara, rio Purus. “A cada dois ou três anos, um desses padres organiza essa vinda ao Brasil para conhecer um pouco a realidade. É sempre bom recebê-los em nosso município”, destacou o frei Zezinho.

Conforme a programação, nesta sexta-feira (22) os Italianos serão recebidos na Fazenda da Esperança, local mantido pela igreja católica que atende dependentes químicos. Por lá, eles conhecerão de perto o trabalho e participarão de um almoço. Já no sábado, o grupo estará presente na comunidade Cazumbá, rio Caeté, onde participará de uma missa.

Além do Acre, eles também passaram pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

A Itália traz lembranças marcantes para Sena Madureira, especialmente relacionadas ao padre Paolino Baldassari. De origem Italiana, padre Paolino, em memória, desempenhou inúmeras ações religiosas e sociais em Sena, atendendo principalmente os moradores menos favorecidos.