Jackson Antunes explica motivo de internação: “Alguns pontos”

O ator Jackson Antunes se manifestou e deu detalhes sobre sua internação. O artista, que trabalhou em novelas de sucesso da TV Globo como O Rei do Gado, Renascer e A Favorita, foi levado a uma clínica particular localizada no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7/8), mas revelou que se recupera bem e deve deixar a unidade hospitalar em breve.

Leia também

“Acabei me machucando”

De acordo com o famoso, a internação foi necessária para tratar de um machucado no braço. “Na verdade, machuquei meu braço esquerdo sem querer e não dei muita atenção no começo. Como já tive trombose na perna, há anos, fiz alguns pontos nos braços e acabei me machucando em casa”, disse o ator ao colunista Leo Dias.

Segundo o próprio Jackson Antunes, ele deve ter alta nesta sexta-feira (8/8). “Fui mexer no ‘diaxo’ do computador, ele bateu no meu braço, e tive que vir ao hospital para cuidar melhor disso. Mas estou bem! Amanhã mesmo já volto para casa e vou fazer um filme bonito. Se chama ‘As Aventuras de Toin’ e está sendo gravado lá em Petrolina”, finalizou.

Além de Jackson Antunes, a comédia As Aventuras de Toin também tem no elenco o influenciador Victor Alves. As filmagens começaram no mês passado e passam por locações em Pernambuco e na Bahia. O longa, previsto para ser lançado em 2026, traz o ator global no papel do vilão Pé de Galo, um chefe de um esquema criminoso.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Jackson Antunes tem 65 anos

2 de 6

3 de 6

Jackson Antunes contou que teve um câncer de pâncreas há seis anos

Reprodução TV Globo 4 de 6

Reprodução 5 de 6

Jackson Antunes

Reprodução 6 de 6

Jackson Antunes na novela Nos Tempos do Imperador

Globo/João Miguel Júnior

SUS

Na semana passada, Jackson publicou um vídeo nas redes sociais elogiando o Sistema Único de Saúde (SUS), após ser atendido por conta de um acidente no braço durante uma cena.

“Às vezes, as pessoas abrem a boca para falar mal do SUS, mas é preciso vir aqui para saber como a gente é bem atendido por esses belos profissionais”, afirmou na ocasião.

Com uma trajetória de destaque na televisão, o artista participou de novelas como Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra, América, Cordel Encantado e Velho Chico. Ele também poderá ser visto em breve na série Estranho Amor, produção brasileira inspirada em casos reais de feminicídio, feita pela Visom Digital em parceria com a Record e o AXN.