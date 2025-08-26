Jaques ameaça a mãe e se une à nova vilã em Dona de Mim

Após sabotar o carro de Abel (Tony Ramos) e matar o próprio irmão em Dona de Mim, Jaques (Marcello Novaes) já deixou claro que é capaz de tudo para conseguir o que quer na novela das sete da Globo. Sendo assim, nem Dona Rosa (Suely Franco) escapará.

O vilão quer provas de que a mãe não está em suas plenas faculdades mentais, para interditá-la e afastá-la definitivamente da Boaz.

Acontece que a idosa não terá paz nem dentro da própria casa em Dona de Mim. Além da vigilância do personagem de Marcello Novaes, ela terá de conviver com mais uma vilã: Isabela (Sylvia Bandeira), a mãe de Filipa (Cláudia Abreu). A mulher se aliará a Jaques e colocará Rosa em apuros ao estimulá-la a sair sozinha na rua.

