Javali gigante com cerca de 250 kg é abatido em lavoura

Dois caçadores em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, abateram um javali com cerca de 250 kg e mais de 1,60 metro de comprimento. O animal foi localizado em uma área de lavoura após os caçadores o seguirem com um veículo e usarem lanternas noturnas.

O treinador Cristiano Mendonça afirmou que o grupo, registrado como Colecionadores, Atiradores Deportivos e Caçadores (CACs), utilizou uma espingarda para o abate. Este é o terceiro javali de grande porte abatido por eles nos últimos quatro meses.

Autorização e impactos da caça

A caça de javalis é autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desde 2013 para o controle da espécie, que é considerada uma praga e uma das 100 piores espécies exóticas invasoras. O javali se reproduz de forma descontrolada por não ter predadores naturais no Brasil.

Para caçar, é preciso ter autorização do Ibama e, caso armas de fogo sejam usadas, elas precisam estar registradas no Exército. O javali causa prejuízos a pequenos agricultores, destruindo plantações, e impacta o meio ambiente, ameaçando a biodiversidade.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.