Javali gigante com cerca de 250 kg é abatido em lavoura

O animal, que pesava 250 kg e media mais de 1,60 metro, foi encontrado por caçadores em uma fazenda na cidade de Paracatu

Dois caçadores em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, abateram um javali com cerca de 250 kg e mais de 1,60 metro de comprimento. O animal foi localizado em uma área de lavoura após os caçadores o seguirem com um veículo e usarem lanternas noturnas.

O treinador Cristiano Mendonça afirmou que o grupo, registrado como Colecionadores, Atiradores Deportivos e Caçadores (CACs), utilizou uma espingarda para o abate. Este é o terceiro javali de grande porte abatido por eles nos últimos quatro meses.

Arquivo pessoal/Divulgação

Autorização e impactos da caça

A caça de javalis é autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desde 2013 para o controle da espécie, que é considerada uma praga e uma das 100 piores espécies exóticas invasoras. O javali se reproduz de forma descontrolada por não ter predadores naturais no Brasil.

Para caçar, é preciso ter autorização do Ibama e, caso armas de fogo sejam usadas, elas precisam estar registradas no Exército. O javali causa prejuízos a pequenos agricultores, destruindo plantações, e impacta o meio ambiente, ameaçando a biodiversidade.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

