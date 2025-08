Jeniffer Nascimento já integrou grupo que era promessa de um novo Rouge

Jeniffer Nascimento está na tela da Globo como protagonista de “Êta Mundo Melhor!”. A novela das 18h é uma sequência de “Êta Mundo Bom!”, exibida em 2016. Na trama, a atriz interpreta Dita, que sonha em ser cantora de rádio. Na vida real, ela canta profissionalmente – e já integrou, inclusive, uma banda feminina que era a promessa de um novo Rouge. Saiba mais sobre essa fase curiosa da carreira da artista!

Sonho durou pouco tempo

Com o sucesso do Rouge, formado no “Popstars”, do SBT, Rick Bonadio, jurado do reality, produtor e empresário do grupo, quis repetir o feito. Composto por Aline, Fantine, Karin, Patricia (hoje Lí Marttins) e Luciana, a girlband foi lançada em 2002 e durou quatro anos. Em 2013, com orçamento menor e menos repercussão, foi a vez do Multishow apostar na fórmula com o “Fábrica de Estrelas”.

Jeniffer Nascimento, a Dita da novela "Êta Mundo Melhor!", da Globo, integrou o extinto grupo Girls
Capa do CD do extinto grupo Girls, formado no reality "Fábrica de Estrelas", do Multishow, em 2013
Integrantes do extinto grupo Girls com o produtor e empresário Rick Bonadio
Grupo Girls, formado em 2013 no reality "Fábrica de Estrelas", do Multishow, durou apenas quatro meses
Capa do primeiro CD do "Rouge", lançado em 2002. Da esquerda para a direita: Fantine, Aline, Luciana, Patricia (Lí Marttins) e Karin

Liderado por Bonadio, que também lançou NX Zero, Charlie Brown Jr. e Mamonas Assassinas, o reality do canal da Globo formou a banda Girls. O programa era visto como o responsável por lançar uma nova versão do Rouge. As vencedoras do “Popstars”, exceto Luciana, chegaram a participar de alguns episódios do “Fábrica de Estrelas” – e gravaram duas músicas no estúdio do produtor.

O novo Rouge, embora tenha sido revelado, ficou na promessa. O Girls foi formado por Jeniffer Nascimento, Carol Ferreira, Ani Monjardim, Bruna Rocha e Natascha Piva. As meninas passaram por várias seletivas, tiveram treinamentos e sentiram o gosto da fama. O que elas não podiam imaginar é que o grupo duraria apenas quatro meses.

Assim que foi revelado, o quinteto lançou um CD com 14 músicas sob o selo da Sony Music Brasil. O álbum era vendido com um brinde: um brinco no formato do símbolo da girlband. No pouco tempo que durou, a banda trabalhou dois singles com clipes super produzidos: “Monkey See Monkey Do” e “Acenda a Luz”.

As outras canções presentes no álbum das meninas são “Shake Shake”, “Paraíso”, “Chegou a Nossa Vez”, “Estilo Hollywood”, “Molha Sua Boca”, “O Mundo dá Voltas”, “Ramón”, “Me Faça Reviver”, “24 Horas”, “Como uma Flor”, “Nunca Mais” e “Guerreiras”.

Fim polêmico

Girls caminhava rumo ao sucesso como mandava a fórmula. As cantoras marcaram presença em programas de televisão e de rádio, deram entrevistas e realizaram alguns shows. Na época, teve até fã que fez tatuagem em homenagem às garotas. Poucos meses depois, a falta de investimento e suporte colocou o grupo em escanteio.

Segundo desabafos feitos pelas integrantes, na época, o fim da banda foi informado a elas por videochamada. Indignada com o tratamento dado às jovens, a mãe de Ani Monjardim chegou a fazer revelações na internet. Ela alegou que as garotas não tiveram tempo nem de tirar as roupas do apartamento que era alugado para elas em São Paulo – e Bonadio desmentiu as acusações. Ani, inclusive, já disse ter enfrentado três anos de depressão por conta da frustração.

Até hoje, nenhum outro grupo teve o mesmo sucesso do Rouge. Aline, Fantine, Karin, Lí Marttins e Luciana conquistaram o Brasil e ficaram na memória afetiva dos fãs. A banda chegou ao fim, após cumprir contrato de quatro anos, em 2006, mas realizou duas turnês especiais após o término: uma em 2017 e outra em 2022. As duas reuniões, com as cinco integrantes, foram bem sucedidas.

Em agosto, o Rouge completará 23 anos desde que foi lançado. Karin, em entrevista recente ao portal LeoDias, falou que deseja convencer as amigas a fazerem uma comemoração. Jennifer Nascimento, a protagonista de “Êta Mundo Melhor!”, completou 32 anos em 29 de julho e, de todas do extinto Girls, é a que mais se mantém na mídia.