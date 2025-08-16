15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Jennifer Lopez faz show em hotel de luxo na Sardenha; saiba qual

Escrito por Metrópoles
jennifer lopez-faz-show-em-hotel-de-luxo-na-sardenha;-saiba-qual

Na última terça-feira (12/8), o hotel Cala di Volpe, um dos endereços mais exclusivos da Costa Esmeralda, ao norte da Sardenha (Itália), recebeu grandes nomes para o tradicional Gala Night. O evento teve como ponto alto a apresentação eletrizante da diva pop Jennifer Lopez, que encantou o público com um show à beira-mar, tendo como pano de fundo a vista deslumbrante do resort.

Leia também

Entre os convidados ilustres, estavam o tenor italiano Andrea Bocelli e o estilista Domenico Dolce, da grife Dolce & Gabbana, que celebrou seu aniversário ao lado do marido, o brasiliense Guilherme Siqueira. Em clima de festa, J.Lo dedicou ao amigo a música Birthday, performance que Domenico assistiu da primeira fila (veja o vídeo).

5 imagensJennifez Lopez cumprimenta Domenico Dolce pelo seu aniversárioEspetáculo vibrante no Gala Cala di Volpe Night do MegaestruturaConvidados animados com o show de J.LoFechar modal.1 de 5

Guilherme Sirqueira, Jeniffer Lopez e Domenico Dolce

@siqueiragui/ Reprodução/ Instagram2 de 5

Jennifez Lopez cumprimenta Domenico Dolce pelo seu aniversário

@siqueiragui/ Reprodução/ Instagram3 de 5

Espetáculo vibrante no Gala Cala di Volpe Night do

@hotelcaladivolpe/ Reprodução/ Instagram4 de 5

Megaestrutura

@hotelcaladivolpe/ Reprodução/ Instagram5 de 5

Convidados animados com o show de J.Lo

@hotelcaladivolpe/ Reprodução/ Instagram

Conheça o cenário do hotel icônico Cala di Volpe, na região de Sardenha na Itália

Segundo informações do site Check Hotel, o Cala di Volpe foi inaugurado em 1963 e projetado pelo arquiteto francês Jacques Couëlle, conhecido por criar construções integradas ao ambiente natural. O edifício apresenta linhas curvas, granito local e tons suaves que se misturam à paisagem da Sardenha.

hotel Cala di Volpe O hotel Cala di Volpe foi inaugurado em 1963 e projetado pelo arquiteto francês Jacques Couëlle

Em frente a uma das baías mais famosas do Mediterrâneo, o hotel alia sofisticação e privacidade, atraindo, desde os anos 1960, celebridades e autoridades que buscam experiências exclusivas. Entre os diferenciais, estão a piscina de água salgada — considerada uma das maiores da Europa — e a praia privativa Li Itriceddi, acessível em poucos minutos de barco.

Após uma renovação conduzida pelos designers Bruno Moinard e Claire Bétaille, o Cala di Volpe ganhou mais ambientes, como a Harrods Suite, que dispõe de piscina aquecida e vista panorâmica para a baía.

Chef Nobuyuki Matsuhisa comanda o restaurante japonês Matsuhisa at Cala di Volpe

A gastronomia do resort também é fora da curva. O Matsuhisa at Cala di Volpe, comandado pelo chef Nobuyuki Matsuhisa, leva a culinária japonesa a outro patamar, enquanto o Le Grand valoriza a tradição italiana, com pratos preparados à vista dos clientes. Para brindar, o icônico coquetel Bellini, assinado pelo barman Andrea Di Mauro, é praticamente um patrimônio da casa.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.