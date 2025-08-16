jennifer lopez-faz-show-em-hotel-de-luxo-na-sardenha;-saiba-qual

Na última terça-feira (12/8), o hotel Cala di Volpe, um dos endereços mais exclusivos da Costa Esmeralda, ao norte da Sardenha (Itália), recebeu grandes nomes para o tradicional Gala Night. O evento teve como ponto alto a apresentação eletrizante da diva pop Jennifer Lopez, que encantou o público com um show à beira-mar, tendo como pano de fundo a vista deslumbrante do resort.
Entre os convidados ilustres, estavam o tenor italiano Andrea Bocelli e o estilista Domenico Dolce, da grife Dolce & Gabbana, que celebrou seu aniversário ao lado do marido, o brasiliense Guilherme Siqueira. Em clima de festa, J.Lo dedicou ao amigo a música Birthday, performance que Domenico assistiu da primeira fila (veja o vídeo).
Conheça o cenário do hotel icônico Cala di Volpe, na região de Sardenha na Itália
Segundo informações do site Check Hotel, o Cala di Volpe foi inaugurado em 1963 e projetado pelo arquiteto francês Jacques Couëlle, conhecido por criar construções integradas ao ambiente natural. O edifício apresenta linhas curvas, granito local e tons suaves que se misturam à paisagem da Sardenha.
O hotel Cala di Volpe foi inaugurado em 1963 e projetado pelo arquiteto francês Jacques Couëlle
Em frente a uma das baías mais famosas do Mediterrâneo, o hotel alia sofisticação e privacidade, atraindo, desde os anos 1960, celebridades e autoridades que buscam experiências exclusivas. Entre os diferenciais, estão a piscina de água salgada — considerada uma das maiores da Europa — e a praia privativa Li Itriceddi, acessível em poucos minutos de barco.
Após uma renovação conduzida pelos designers Bruno Moinard e Claire Bétaille, o Cala di Volpe ganhou mais ambientes, como a Harrods Suite, que dispõe de piscina aquecida e vista panorâmica para a baía.
Chef Nobuyuki Matsuhisa comanda o restaurante japonês Matsuhisa at Cala di Volpe
A gastronomia do resort também é fora da curva. O Matsuhisa at Cala di Volpe, comandado pelo chef Nobuyuki Matsuhisa, leva a culinária japonesa a outro patamar, enquanto o Le Grand valoriza a tradição italiana, com pratos preparados à vista dos clientes. Para brindar, o icônico coquetel Bellini, assinado pelo barman Andrea Di Mauro, é praticamente um patrimônio da casa.
