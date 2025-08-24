Jerry Adler, ator de “Família Soprano”, morre aos 96 anos

O ator Jerry Adler morreu aos 96 anos na sexta-feira (22), de acordo com o site TMZ. O artista ficou conhecido por seus papéis em “Família Soprano”, “The Good Wife” e “Rescue Me”.

Segundo o TMZ, que teve acesso a fontes próximas do ator, Adler faleceu em Nova York e a causa da morte não foi divulgada.

Adler nasceu e foi criado no Brooklyn e começou sua carreira na TV e no cinema aos 60 anos. Um de seus personagens mais emblemáticos foi Herman Rabkin, o conselheiro do chefe da máfia Tony Soprano (James Gandolfini), em “Família Soprano”.

Jerry também conseguiu o papel do advogado Howard Lyman em “The Good Wife” e interpretou Sidney Feinberg, chefe de estação do Corpo de Bombeiros de Nova York em “Rescue Me”.