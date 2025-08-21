Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”

A cantora Jessie J, de 37 anos, abriu o coração sobre os efeitos do diagnóstico de câncer de mama em sua vida pessoal e, principalmente, na relação com o filho Sky, de 2 anos. A artista revelou que precisou passar por uma mastectomia total, procedimento de remoção completa dos seios, após a descoberta de um tumor.

Relação com o filho

Em entrevista ao podcast Great Company, Jessie contou que a doença tem afetado sua rotina como mãe:

“Ontem eu chorei. Sinto que não posso ser mãe do meu filho e sinto falta dele. Sinto como se o câncer tivesse me roubado as memórias com meu filho.”

A artista relatou que, devido às limitações físicas, nem sempre consegue estar presente como gostaria.

O diagnóstico

Jessie explicou que, inicialmente, os médicos acreditavam que poderia se tratar apenas de um cisto. “Quando me contaram, eu simplesmente comecei a chorar”, disse.

A cantora revelou ainda que manteve o diagnóstico em segredo por nove semanas, até decidir compartilhar com os fãs após a informação vazar.

“Tenho ido e voltado na ideia de ‘devo compartilhar?’. Eu quero, mas tem muitas opiniões por aí. A mídia vai transformar isso em algo maior, mas quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim.”

Carreira e recuperação

Mesmo diante do tratamento, Jessie J afirmou que tem buscado refúgio na música e no trabalho, embora reconheça que ainda não processou tudo o que aconteceu.

O desabafo comoveu fãs ao redor do mundo, que enviaram mensagens de apoio à cantora nas redes sociais.

Fonte: Great Company Podcast | Contigo!

Redigido por ContilNet Notícias