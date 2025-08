Jessie J é hospitalizada para tratar infecção, após vencer o câncer de mama

Após enfrentar uma batalha contra o câncer de mama, Jessie J revelou que precisou ser hospitalizada novamente, no último sábado (2/8). Um mês após a cirurgia de remoção da mama, que marcou sua vitória contra a doença, a cantora compartilhou em suas redes sociais que foi internada para tratar uma infecção que acabou atingindo seus pulmões.

Com uma foto do braço com acessos no hospital, Jessie contou que precisou voltar à mesma ala onde passou pela cirurgia, há apenas seis semanas: “Não era o esperado”, lamentou a cantora, que compartilhou detalhes do diagnóstico. Inicialmente, quando ela chegou ao hospital, os médicos acreditavam que a artista tinha um coágulo de sangue no pulmão.

Felizmente, exames descartaram essa possibilidade e apontaram que se tratava apenas de uma infecção, que causou acúmulo de líquido nos pulmões. Apesar de ainda não ter um diagnóstico fechado, a famosa já iniciou o tratamento com medicação e foi liberada da internação para continuar o acompanhamento ambulatorial.

A dona dos hits “Bang Bang”, “Domino” e “Price Tag” desabafou sobre como é frustrante não conseguir se recuperar plenamente, apesar de ser muito grata por ter vencido o câncer. Ainda assim, ela explicou que é difícil adiar alguns planos profissionais e não conseguir ser a mãe que gostaria, por conta da recuperação: “Mas é a vida, eu sei disso”.

Por fim, Jessie afirmou que precisa pegar “mais leve” consigo mesma, aceitar o ritmo mais lento, receber o apoio de amigos e familiares, e respeitar o tempo necessário para sua recuperação. A cantora, que tem shows marcados para setembro no Brasil, explicou que acredita que a infecção pode ter sido um sinal do próprio corpo de que ela precisa desacelerar para, de fato, melhorar.