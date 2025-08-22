22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Joabe Lira diz que Bittar é uma força política importante para o Acre

le destacou a importância da sua participação no ato e a relevância do senador para a política do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Quem também marcou presença no evento de filiação do senador Marcio Bittar ao PL foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira.

O presidente da Câmara participou da filiação/ Foto: ContilNet

Ele destacou a importância da sua participação no ato e a relevância do senador para a política do Acre. Em sua fala, ele afirmou que Bittar representa uma força política significativa para o estado.

“O Marcio representa essa força política do nosso estado, juntamente com o Prefeito Bocalom, que também é do PL, e a gente vem prestigiar, porque nós sabemos que é um partido importante que tem liderado a oposição, não apenas no nosso estado do Acre, mas também no Brasil”, disse Joabe.

O vereador também ressaltou sua identidade política, afirmando sua posição de direita e cristã. “Então, eu vim aqui prestigiar e eu que sou do Brasil, mas também sou também de direita, sou cristão, então temos andado também de mãos dadas, tanto com o Tião Bocalom, como o Senador Marcio Bittar e todas as outras forças de direita do nosso estado”, completou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.