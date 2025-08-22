Joabe Lira diz que Bittar é uma força política importante para o Acre

Quem também marcou presença no evento de filiação do senador Marcio Bittar ao PL foi o vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira.

Ele destacou a importância da sua participação no ato e a relevância do senador para a política do Acre. Em sua fala, ele afirmou que Bittar representa uma força política significativa para o estado.

“O Marcio representa essa força política do nosso estado, juntamente com o Prefeito Bocalom, que também é do PL, e a gente vem prestigiar, porque nós sabemos que é um partido importante que tem liderado a oposição, não apenas no nosso estado do Acre, mas também no Brasil”, disse Joabe.

O vereador também ressaltou sua identidade política, afirmando sua posição de direita e cristã. “Então, eu vim aqui prestigiar e eu que sou do Brasil, mas também sou também de direita, sou cristão, então temos andado também de mãos dadas, tanto com o Tião Bocalom, como o Senador Marcio Bittar e todas as outras forças de direita do nosso estado”, completou.