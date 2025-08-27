27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail


Logo Agência Brasil

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi superado na segunda rodada do US Open, em Nova York, e deu adeus precoce ao quarto e último Grand Slam da temporada. Número 45 do mundo, o carioca de 19 anos recém-completados chegou a jogar de igual para igual no primeiro set diante do tcheco Tomas Marchac (22º no ranking) e campeão olímpico de duplas nos Jogos de Paris. Na definição da primeira parcial no tie-break,  Marchac levou a melhor e ditou o ritmo nos sets seguintes, até selar a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3.

No ano de estreia no circuito profissional de tênis, Fonseca competiu na chave principal dos quatros Grand Slam, os torneios que distribuem pontuação máxima no ranking (1500 pontos). O melhor desempenho do jovem brasileiro foi em Roland Garros e em Wimbledon, quando parou na terceira rodada. Já no Aberto da Austrália, João derrotou na estreia o russo Andrey Rublev, na época número nove do mundo, mas acabou eliminado na rodada seguinte.

Notícias relacionadas:

João Fonseca começou a temporada de 2025 na 145ª posição no ranking mundial e rapidamente foi ascendendo no ranking. No final de fevereiro o tenista carioca entrou no top 100 e após conquistar o ATP de Buenos Aires, o primeiro título profissional na carreira. A partir daí, passou a ser convidado a disputar os principais torneios do circuito como o Masters 1000 e os Grand Slam. Em março ele faturou o título do Challenger de Phoenix e subiu mais 20 posições. Desde então, o brasileiro tem disputando as principais competições da modalidade e virou sensação no circuito.

Bia Haddad compete nesta quinta (28)

Número 22 do mundo, a paulistana Beatriz Haddad Maia encara a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada da chave de simples feminina. A partida está prevista para começar ao meio-dia (horário de Brasília) desta quinta-feira (28).   

Também a partir de terça (28) começa a disputa de duplas femininas. Ao meio-dia, a dupla da brasileira Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason encara a parceria da  japonesa Makoto Ninomiya com a britânica Maia Lumsden. Na sequência, a partir das 14h20, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos enfrenta a letã Jelena Ostapenko que joga ao lado da tcheca Barbora Krejciková.

Na sexta (29),  Bia Haddad volta à quadra ao lado da alemã Laura Siegemund para a estreia contra a dupla da norte-americana Caty McLailly com a australiana Maya Joint.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.