18/08/2025
João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro no US Open

Na próxima quinta-feira (21/8), João Fonseca fará dupla com Juan Martín del Potro, no Stars of the Open do US Open. O argentino de 36 anos irá ser companheiro do brasileiro em jogo contra os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen.

Juan Martín del Potro foi campeão do US Open em 2009 após vencer o suíço Roger Federer. Mas seus adversário não fica atrás, o americano Andy Roddick, de 42 anos, também venceu o torneio uma vez. A ocasião aconteceu em 2003 contra o espanhol Juan Carlos Ferrero.

Ambos farão duplas com jovens tenistas, João Fonseca tem apenas 18 anos, e completa 19 no dia 21/8, quando competirá. Por sua vez, Alex Michelsen tem 20, mas também faz aniversário em agosto. Além desse confronto, o evento também reunirá outros jogos.

Juan Martín del Potro venceu o US Open de 2009 após vencer Roger Federer. Coco Gauff também participará do evento. A americana venceu o US Open em 2023, quando tinha apenas 19 anos

João Fonseca fará dupla com o argentino Juan Martín del Potro

Mert Alper Dervis /Anadolu via Getty Images2 de 3

Juan Martín del Potro venceu o US Open de 2009 após vencer Roger Federer

Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images3 de 3

Coco Gauff também participará do evento. A americana venceu o US Open em 2023, quando tinha apenas 19 anos

Elsa/Getty Images

Coco Gauff, campeã do US Open de 2023, faz dupla com Andre Agassi, que venceu a competição em duas ocasiões. Eles enfrentarão a tetracampeã Venus Williams, que ganhou duas vezes na simples e outra duas nas duplas, e John McEnroe, octacampeão do torneio americano, sendo quatro na individual e o restante nas duplas.

Além desse duelo, o francês Gaël Monfils e Elina Svitolina, que nunca ganharam o US Open, enfrentam a dupla italiana  formada por Flavia Pennetta, vencedora da simples de 2015, e o tenista de apenas 23 anos, Flavio Cobolli.

O quarto embate será entre as duplas Dana Mathewson e Jack Sock, vencedor nas duplas em 2018, contra Bethanie Mattek-Sands, tricampeã do US Open, e Casey Ratzlaff.

