João Silva atualiza estado de Faustão e lamenta fake news sobre piora

Quase 10 dias após Faustão passar por transplantes de rim e fígado, João Silva, filho do apresentador atualizou o estado do pai. O rapaz, que tem seu próprio programa no SBT, foi um dos convidados do aniversário de 30 anos de Bruma Marquezine e deu notícias sobre a saúde do patriarca de sua família e ainda lamentou fake news sobre piora.

Questionado sobre a situação de Faustão, ele garantiu: “Está superbem, a recuperação tá ótima. Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem 2 anos. Mas a recuperação está melhor do que esperado. Está normal, tranquilo, recuperando. Dentro do esperado, foi bem melhor”, afirmou, durante conversa com a imprensa na entrada da festa.

Leia também

De acordo com João Silva, o rim do apresentador está funcionando, diferente da primeira vez: “Tá indo bem, graças a Deus. Está indo superbem a parte de não ter rejeição, um caminho muito legal de pós-cirúrgico”, declarou.

Fake news

Ainda durante a conversa, o apresentador do SBT lamentou as notícias de que o pai está reagindo mal: “Eu acho uma tristeza. Acho que quando a pessoa tá ali em um canal replicando uma notícia, eu entendo, claro, é o que foi chegado. Mas eu fico muito triste, principalmente médico fazer isso, que tem uma responsabilidade muito grande de tá fazendo um comentário desse”, disparou.

Em seguida, ele contou que Faustão viu sua estreia e deu até pitaco: “Assistiu, comentou, criticou, elogiou. Coisa de pai mesmo. Ele falou muito sobre a parte de edição, de ter um pouco mais de tempo, mas por outro lado que traz um dinamismo para o programa”, encerrou.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Faustão e João Guilherme Silva, seu filho, são clicados no palco

Instagram/Reprodução 2 de 11

Em meio à internação de Faustão, João Silva celebra dia da TV

Instagram/Reprodução 3 de 11

João Silva, filho de Faustão, seguiu o legado do pai como apresentador

Instagram/Reprodução 4 de 11

João Silva e o pai, Faustão

Reprodução 5 de 11

João Silva e o pai, Faustão

Reprodução 6 de 11

João Silva e Faustão

Reprodução/Instagram 7 de 11

João Silva e Faustão

Reprodução/Instagram 8 de 11

João Silva.

Reprodução/Redes sociais. 9 de 11

João Silva

Divulgação 10 de 11

João Silva

Reprodução 11 de 11

João Silva, filho de Faustão