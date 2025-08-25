25/08/2025
Joelma inspira mulheres com fé e força no podcast “Voz que Eleva”

No episódio #4 do podcast “Voz que Eleva”, Irinéia Barbosa recebe Joelma Severo, da Jorge Cosméticos, que compartilha sua trajetória de vida marcada pela fé, coragem e dedicação ao empoderamento feminino.

Durante a conversa, Joelma revela como o empreendedorismo transforma a autoestima das mulheres, inspira confiança e determinação, e leva mensagens de motivação e espiritualidade que impactam toda a comunidade.

O episódio também destaca a importância da fé na vida pessoal e profissional, mostrando como valores cristãos podem fortalecer e transformar realidades.

