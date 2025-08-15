Jogador de tradicional clube nordestino é brutalmente assassinado

O River Atlético Clube lamentou a morte do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16, que foi brutalmente assassinado nesta quinta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no Centro Educacional Profissional- CEEP Residencial Esplanada, na capital do Piauí.

O assassino pulou o muro da escola e encurralou Mariano em um beco, onde o atleta foi baleado. A motivação do crime ainda não foi descoberta.

Em uma nota oficial divulgada em suas redes sociais, o clube expressou “profunda tristeza” e “consternação” pela perda do jovem. A equipe descreveu Mariano como um atleta “cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe”, e finalizou com um apelo por justiça.

