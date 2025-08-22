Jogos de PS5 e PS4 com até 50% OFF no Magalu; veja lista e cupons

Se você estava esperando a hora certa para aumentar sua coleção de jogos, o momento chegou: o Magazine Luiza está com um saldão de games para PS4 e PS5, oferecendo até 50% de desconto em diversos títulos. E o melhor: ainda é possível aplicar cupons extras para deixar os preços ainda mais baixos.

Cupons disponíveis

Para garantir os descontos, basta aplicar os códigos na hora de finalizar a compra:

CUPOMSALDAO50 → 50% OFF

CUPOMSALDAO40 → 40% OFF

CUPOMSALDAO30 → 30% OFF

20SALDAO → 20% OFF

10SALDAO → 10% OFF

Jogos em oferta com cupom

Confira alguns dos principais destaques da promoção:

🎮 10% OFF

Death Stranding (PS4) — R$ 77,53

Sonic Superstars (PS4) — R$ 167,43

NBA 2K24 (PS5) — R$ 222,61

🎮 20% a 30% OFF

Need for Speed Unbound (PS5) — R$ 168,02

The Last of Us Part II Remastered (PS5) — R$ 167,99

Back 4 Blood (PS4) — R$ 138,36

God of War Ragnarök (PS4) — R$ 170,71

🎮 40% a 50% OFF

Horizon Forbidden West (PS5) — R$ 139,67

Street Fighter 6 (PS5) — R$ 175,67

Resident Evil 4 (PS4) — R$ 124,07

Tekken 8 (PS5) — R$ 176,69

The Crew Motorfest (PS5) — R$ 123,67

Assassin’s Creed Odyssey (PS4) — R$ 85,25

LEGO Star Wars: O Despertar da Força (PS4) — R$ 39,98

📌 A promoção é válida até 31 de agosto e os cupons podem esgotar a qualquer momento.

💡 Dica: alguns jogos chegam a custar menos da metade do preço original, então vale conferir a lista completa no site do Magalu antes que as ofertas acabem.

📍 Fonte: Magalu / Voxel

✍️ Redação ContilNet Notícias