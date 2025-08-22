Jogos de PS5 e PS4 com até 50% OFF no Magalu; veja lista e cupons

Se você estava esperando a hora certa para aumentar sua coleção de jogos, o momento chegou: o Magazine Luiza está com um saldão de games para PS4 e PS5, oferecendo até 50% de desconto em diversos títulos. E o melhor: ainda é possível aplicar cupons extras para deixar os preços ainda mais baixos.
Cupons disponíveis
Para garantir os descontos, basta aplicar os códigos na hora de finalizar a compra:
-
CUPOMSALDAO50 → 50% OFF
-
CUPOMSALDAO40 → 40% OFF
-
CUPOMSALDAO30 → 30% OFF
-
20SALDAO → 20% OFF
-
10SALDAO → 10% OFF
Jogos em oferta com cupom
Confira alguns dos principais destaques da promoção:
🎮 10% OFF
-
Death Stranding (PS4) — R$ 77,53
-
Sonic Superstars (PS4) — R$ 167,43
-
NBA 2K24 (PS5) — R$ 222,61
🎮 20% a 30% OFF
-
Need for Speed Unbound (PS5) — R$ 168,02
-
The Last of Us Part II Remastered (PS5) — R$ 167,99
-
Back 4 Blood (PS4) — R$ 138,36
-
God of War Ragnarök (PS4) — R$ 170,71
🎮 40% a 50% OFF
-
Horizon Forbidden West (PS5) — R$ 139,67
-
Street Fighter 6 (PS5) — R$ 175,67
-
Resident Evil 4 (PS4) — R$ 124,07
-
Tekken 8 (PS5) — R$ 176,69
-
The Crew Motorfest (PS5) — R$ 123,67
-
Assassin’s Creed Odyssey (PS4) — R$ 85,25
-
LEGO Star Wars: O Despertar da Força (PS4) — R$ 39,98
📌 A promoção é válida até 31 de agosto e os cupons podem esgotar a qualquer momento.
💡 Dica: alguns jogos chegam a custar menos da metade do preço original, então vale conferir a lista completa no site do Magalu antes que as ofertas acabem.
📍 Fonte: Magalu / Voxel
✍️ Redação ContilNet Notícias