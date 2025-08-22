22/08/2025
Jogos de PS5 e PS4 com até 50% OFF no Magalu; veja lista e cupons

Promoção traz sucessos como Horizon Forbidden West, The Last of Us Part II Remastered e Resident Evil 4 com preços imperdíveis

Se você estava esperando a hora certa para aumentar sua coleção de jogos, o momento chegou: o Magazine Luiza está com um saldão de games para PS4 e PS5, oferecendo até 50% de desconto em diversos títulos. E o melhor: ainda é possível aplicar cupons extras para deixar os preços ainda mais baixos.

Fonte:
PlayStation/Reprodução

Cupons disponíveis

Para garantir os descontos, basta aplicar os códigos na hora de finalizar a compra:

  • CUPOMSALDAO50 → 50% OFF

  • CUPOMSALDAO40 → 40% OFF

  • CUPOMSALDAO30 → 30% OFF

  • 20SALDAO → 20% OFF

  • 10SALDAO → 10% OFF

Jogos em oferta com cupom

Confira alguns dos principais destaques da promoção:

🎮 10% OFF

  • Death Stranding (PS4) — R$ 77,53

  • Sonic Superstars (PS4) — R$ 167,43

  • NBA 2K24 (PS5) — R$ 222,61

🎮 20% a 30% OFF

  • Need for Speed Unbound (PS5) — R$ 168,02

  • The Last of Us Part II Remastered (PS5) — R$ 167,99

  • Back 4 Blood (PS4) — R$ 138,36

  • God of War Ragnarök (PS4) — R$ 170,71

🎮 40% a 50% OFF

  • Horizon Forbidden West (PS5) — R$ 139,67

  • Street Fighter 6 (PS5) — R$ 175,67

  • Resident Evil 4 (PS4) — R$ 124,07

  • Tekken 8 (PS5) — R$ 176,69

  • The Crew Motorfest (PS5) — R$ 123,67

  • Assassin’s Creed Odyssey (PS4) — R$ 85,25

  • LEGO Star Wars: O Despertar da Força (PS4) — R$ 39,98

📌 A promoção é válida até 31 de agosto e os cupons podem esgotar a qualquer momento.

💡 Dica: alguns jogos chegam a custar menos da metade do preço original, então vale conferir a lista completa no site do Magalu antes que as ofertas acabem.

📍 Fonte: Magalu / Voxel
✍️ Redação ContilNet Notícias

