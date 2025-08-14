Jogos de Resident Evil, The Witcher e mais estão com os menores preços históricos nesta semana

Diversos jogos de sucesso estão em promoção nesta semana, com preços que atingem seus menores valores históricos em várias plataformas. As ofertas, que coincidem com a Gamescom, o maior evento de jogos da Europa, incluem títulos para Xbox, PlayStation e PC, além de opções em mídia física. É a oportunidade perfeita para aumentar sua biblioteca de games sem gastar muito.

Destaques das promoções

Xbox: Nos consoles da Microsoft, jogos como DOOM e DOOM Eternal estão pelo menor preço histórico, custando R$ 12,40 e R$ 49,98, respectivamente. Outros títulos em destaque são Resident Evil Village Gold Edition por R$ 68,70 e Microsoft Flight Simulator, por R$ 99,98.

PlayStation: A loja digital da Sony oferece descontos em milhares de títulos. Entre os mais chamativos estão Bloodborne, por R$ 57,45, Wolfenstein: The Old Blood por R$ 15,72 e Street Fighter 6 por R$ 164,62.

Steam: Para os jogadores de PC, a plataforma da Valve traz preços imperdíveis. O jogo viral PEAK está por apenas R$ 14,87, enquanto a edição completa de The Witcher 3: Wild Hunt sai por R$ 31,99. O aclamado NieR: Automata também está com seu menor preço histórico, por R$ 37,45.

Nintendo: Os donos de Nintendo Switch podem aproveitar o desconto em Mario + Rabbids Kingdom Battle, que custa R$ 49,95. Dead Cells e sua expansão Return to Castlevania também estão em oferta.

Mídia física: Em lojas como Amazon e Mercado Livre, jogos em mídia física também estão com preços atraentes. Elden Ring (para PS5) e Death Stranding (para PS4) podem ser encontrados, respectivamente, por R$ 179,90 e R$ 119,90.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.