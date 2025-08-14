14/08/2025
Jogos de Resident Evil, The Witcher e mais estão com os menores preços históricos nesta semana

Promoções em diversas plataformas, incluindo Xbox, PlayStation e Steam, trazem grandes sucessos por preços imperdíveis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Diversos jogos de sucesso estão em promoção nesta semana, com preços que atingem seus menores valores históricos em várias plataformas. As ofertas, que coincidem com a Gamescom, o maior evento de jogos da Europa, incluem títulos para Xbox, PlayStation e PC, além de opções em mídia física. É a oportunidade perfeita para aumentar sua biblioteca de games sem gastar muito.

Destaques das promoções

Xbox: Nos consoles da Microsoft, jogos como DOOM e DOOM Eternal estão pelo menor preço histórico, custando R$ 12,40 e R$ 49,98, respectivamente. Outros títulos em destaque são Resident Evil Village Gold Edition por R$ 68,70 e Microsoft Flight Simulator, por R$ 99,98.

PlayStation: A loja digital da Sony oferece descontos em milhares de títulos. Entre os mais chamativos estão Bloodborne, por R$ 57,45, Wolfenstein: The Old Blood por R$ 15,72 e Street Fighter 6 por R$ 164,62.

Steam: Para os jogadores de PC, a plataforma da Valve traz preços imperdíveis. O jogo viral PEAK está por apenas R$ 14,87, enquanto a edição completa de The Witcher 3: Wild Hunt sai por R$ 31,99. O aclamado NieR: Automata também está com seu menor preço histórico, por R$ 37,45.

Nintendo: Os donos de Nintendo Switch podem aproveitar o desconto em Mario + Rabbids Kingdom Battle, que custa R$ 49,95. Dead Cells e sua expansão Return to Castlevania também estão em oferta.

Mídia física: Em lojas como Amazon e Mercado Livre, jogos em mídia física também estão com preços atraentes. Elden Ring (para PS5) e Death Stranding (para PS4) podem ser encontrados, respectivamente, por R$ 179,90 e R$ 119,90.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.

