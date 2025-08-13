13 de agosto de 2025
Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Confira a agenda completa com as partidas da Supercopa da UEFA, Libertadores e Sul-Americana

Confira a agenda de futebol desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, com os horários e canais de transmissão de cada partida. Destaque para os confrontos da Supercopa da UEFA, da Libertadores e da Sul-Americana.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Jogos e transmissões

Supercopa da UEFA 2025/26

  • PSG x Tottenham — 16h — SBT, TNT e HBO Max

CONMEBOL Libertadores 2025

  • Cerro Porteño x Estudiantes — 19h — ESPN 4 e Disney+
  • Flamengo x Internacional — 21h30 — Globo, ESPN e Disney+

CONMEBOL Sul-Americana 2025

  • Bolívar x Cienciano — 19h — Paramount+
  • Alianza Lima x Universidad de Quito — 21h30 — Paramount+
  • Universidad de Chile x Independiente — 21h30 — ESPN 4 e Disney+

Paulistão Feminino 2025

  • Red Bull Bragantino x Taubaté — 16h — Paulistão (YouTube)
  • São Paulo x Realidade Jovem — 18h — UOL Play

Brasileirão Sub-17 2025

  • São Paulo x Santos — 14h — Sem transmissão
  • Red Bull Bragantino x Athletico/PR — 15h — Massa Bruta TV | Red Bull Bragantino (YouTube)
  • América/MG x Atlético/MG — 15h — Sem transmissão
  • Juventude x Botafogo — 15h — E.C. Juventude Oficial (YouTube)
  • Fortaleza x Palmeiras — 15h — Sem transmissão

Fonte: Olhar Digital

Redigido por Contilnet.

