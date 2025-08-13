Jogos desta quarta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

0
Confira a agenda de futebol desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, com os horários e canais de transmissão de cada partida. Destaque para os confrontos da Supercopa da UEFA, da Libertadores e da Sul-Americana.
Jogos e transmissões
Supercopa da UEFA 2025/26
- PSG x Tottenham — 16h — SBT, TNT e HBO Max
CONMEBOL Libertadores 2025
- Cerro Porteño x Estudiantes — 19h — ESPN 4 e Disney+
- Flamengo x Internacional — 21h30 — Globo, ESPN e Disney+
CONMEBOL Sul-Americana 2025
- Bolívar x Cienciano — 19h — Paramount+
- Alianza Lima x Universidad de Quito — 21h30 — Paramount+
- Universidad de Chile x Independiente — 21h30 — ESPN 4 e Disney+
Paulistão Feminino 2025
- Red Bull Bragantino x Taubaté — 16h — Paulistão (YouTube)
- São Paulo x Realidade Jovem — 18h — UOL Play
Brasileirão Sub-17 2025
- São Paulo x Santos — 14h — Sem transmissão
- Red Bull Bragantino x Athletico/PR — 15h — Massa Bruta TV | Red Bull Bragantino (YouTube)
- América/MG x Atlético/MG — 15h — Sem transmissão
- Juventude x Botafogo — 15h — E.C. Juventude Oficial (YouTube)
- Fortaleza x Palmeiras — 15h — Sem transmissão
