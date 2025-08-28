28/08/2025
Universo POP
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos

Jogos desta quinta-feira: confira quem entra em campo e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Europa League, Conference League, Série B e mais movimentam a rodada desta quinta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A quinta-feira (28/8) promete muitas emoções para os amantes do futebol. A agenda conta com decisões da Copa do Brasil, playoffs da Europa Conference League, partidas do Campeonato Saudita, além de jogos pela Série B do Brasileirão e competições da Concacaf.

O grande destaque no Brasil é o duelo entre Bahia e Fluminense, às 19h30, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Na Europa, os playoffs da Conference League definem vagas para a fase de grupos. O Crystal Palace visita o Fredrikstad, da Noruega, às 13h (GOAT), enquanto o River Plate encara o Unión Santa Fé pela Copa da Argentina, às 21h15 (Xsports).

Confira a programação completa de hoje (28/8):

Copa do Brasil (quartas de final)

  • Bahia x Fluminense – 19h30 – SporTV e Premiere

Conference League (playoffs)

  • Fredrikstad x Crystal Palace – 13h – Canal GOAT

  • CFR Cluj x BK Hacken – 14h30 – OneFootball

  • Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir – 14h30 – OneFootball

  • Dinamo City x Jagiellonia Bialystok – 15h45 – OneFootball

  • Legia Warszawa x Hibernian – 16h – Xsports

  • Mainz 05 x Rosenborg – 16h – Canal GOAT

Campeonato Saudita

  • Damac x Al Hazem – 13h05 – Canal GOAT

  • Al Ahli x NEOM – 15h – Canal GOAT

Copa do Nordeste Sub-20

  • Vitória sub-20 x CRB sub-20 – 15h – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa do Caribe da Concacaf

  • Cavalier FC x Juventus de Cayes – 21h – Disney+

Copa da Argentina (oitavas de final)

  • Unión Santa Fé x River Plate – 21h15 – Xsports

Brasileirão Série B

  • Remo x Criciúma – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • CS Herediano x CSD Municipal – 23h06 – Disney+

  • Real CD España x Sporting San Miguelito – 23h06 – Disney+

📌 Fonte: Lance!
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.