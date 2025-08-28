Jogos desta quinta-feira: confira quem entra em campo e onde assistir ao vivo

A quinta-feira (28/8) promete muitas emoções para os amantes do futebol. A agenda conta com decisões da Copa do Brasil, playoffs da Europa Conference League, partidas do Campeonato Saudita, além de jogos pela Série B do Brasileirão e competições da Concacaf.
O grande destaque no Brasil é o duelo entre Bahia e Fluminense, às 19h30, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere.
Na Europa, os playoffs da Conference League definem vagas para a fase de grupos. O Crystal Palace visita o Fredrikstad, da Noruega, às 13h (GOAT), enquanto o River Plate encara o Unión Santa Fé pela Copa da Argentina, às 21h15 (Xsports).
Confira a programação completa de hoje (28/8):
Copa do Brasil (quartas de final)
-
Bahia x Fluminense – 19h30 – SporTV e Premiere
Conference League (playoffs)
-
Fredrikstad x Crystal Palace – 13h – Canal GOAT
-
CFR Cluj x BK Hacken – 14h30 – OneFootball
-
Universidade de Craiova x Istanbul Basaksehir – 14h30 – OneFootball
-
Dinamo City x Jagiellonia Bialystok – 15h45 – OneFootball
-
Legia Warszawa x Hibernian – 16h – Xsports
-
Mainz 05 x Rosenborg – 16h – Canal GOAT
Campeonato Saudita
-
Damac x Al Hazem – 13h05 – Canal GOAT
-
Al Ahli x NEOM – 15h – Canal GOAT
Copa do Nordeste Sub-20
-
Vitória sub-20 x CRB sub-20 – 15h – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa do Caribe da Concacaf
-
Cavalier FC x Juventus de Cayes – 21h – Disney+
Copa da Argentina (oitavas de final)
-
Unión Santa Fé x River Plate – 21h15 – Xsports
Brasileirão Série B
-
Remo x Criciúma – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
-
CS Herediano x CSD Municipal – 23h06 – Disney+
-
Real CD España x Sporting San Miguelito – 23h06 – Disney+
📌 Fonte: Lance!
✍️ Redação ContilNet Notícias