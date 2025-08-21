Jogos desta quinta-feira: veja horários e onde assistir futebol ao vivo

A quinta-feira (21) será de bola rolando em diferentes competições pelo mundo. A agenda esportiva conta com duelos pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Conference League, além de jogos no futebol feminino e nas competições da Concacaf.
Veja abaixo os horários e onde assistir ao vivo:
Campeonato Paulista Feminino
-
15h – Realidade Jovem x Corinthians – Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Conference League (playoffs)
-
15h – Polissya x Fiorentina – Xsports
-
16h – Crystal Palace x Fredrikstad – Canal GOAT
Brasileirão Feminino Sub-20
-
15h30 – Internacional x Botafogo – Sportv
-
18h – Flamengo x Corinthians – Sportv
Copa Libertadores (oitavas de final)
-
19h – LDU x Botafogo – Paramount+ e ESPN
-
21h30 – Palmeiras x Universitario – Paramount+ e ESPN
-
21h30 – River Plate x Libertad – Paramount+ e ESPN
Copa Sul-Americana (oitavas de final)
-
19h – Godoy Cruz x Atlético-MG – ESPN e Disney+
-
21h30 – Lanús x Central Córdoba – Paramount+ e ESPN
Copa do Caribe da Concacaf
-
21h – Defence Force x Juventus de Cayes – Disney+
Copa Centro-Americana da Concacaf
-
21h – Sporting San Miguelito x Herediano – Disney+
-
23h – Alianza x Alajuelense – Disney+
-
23h – Real Estelí x Hércules – Disney+
NWSL (Liga Feminina dos EUA)
-
23h30 – Angel City x Orlando Pride – Xsports e Canal GOAT
Com duelos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, além da movimentação nas competições femininas, a noite promete ser agitada para os amantes do futebol.
Fonte: Programação esportiva | Exame
Redigido por ContilNet Notícias