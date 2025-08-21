21/08/2025
Universo POP
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche

Jogos desta quinta-feira: veja horários e onde assistir futebol ao vivo

Libertadores, Sul-Americana, Conference League e mais; confira a programação completa na TV e online

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A quinta-feira (21) será de bola rolando em diferentes competições pelo mundo. A agenda esportiva conta com duelos pela Libertadores, Copa Sul-Americana, Conference League, além de jogos no futebol feminino e nas competições da Concacaf.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Veja abaixo os horários e onde assistir ao vivo:

Campeonato Paulista Feminino

  • 15h – Realidade Jovem x Corinthians – Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Conference League (playoffs)

  • 15h – Polissya x Fiorentina – Xsports

  • 16h – Crystal Palace x Fredrikstad – Canal GOAT

Brasileirão Feminino Sub-20

  • 15h30 – Internacional x Botafogo – Sportv

  • 18h – Flamengo x Corinthians – Sportv

Copa Libertadores (oitavas de final)

  • 19h – LDU x Botafogo – Paramount+ e ESPN

  • 21h30 – Palmeiras x Universitario – Paramount+ e ESPN

  • 21h30 – River Plate x Libertad – Paramount+ e ESPN

Copa Sul-Americana (oitavas de final)

  • 19h – Godoy Cruz x Atlético-MG – ESPN e Disney+

  • 21h30 – Lanús x Central Córdoba – Paramount+ e ESPN

Copa do Caribe da Concacaf

  • 21h – Defence Force x Juventus de Cayes – Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h – Sporting San Miguelito x Herediano – Disney+

  • 23h – Alianza x Alajuelense – Disney+

  • 23h – Real Estelí x Hércules – Disney+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

  • 23h30 – Angel City x Orlando Pride – Xsports e Canal GOAT

Com duelos decisivos na Libertadores e na Sul-Americana, além da movimentação nas competições femininas, a noite promete ser agitada para os amantes do futebol.

Fonte: Programação esportiva | Exame

Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.