14 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para sua quinta-feira
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024

Jogos desta quinta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horário

Confira a lista de partidas com horários e onde assistir ao vivo nesta quinta-feira (14)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A quinta-feira (14) está recheada de jogos de futebol para todos os gostos, com transmissões por canais de televisão e plataformas de streaming. A agenda conta com confrontos importantes da Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão, além de partidas de outros torneios internacionais.

Libertadores (oitavas de final)

  • 19h: Botafogo x LDU (Paramount+)
  • 21h30: Libertad x River Plate (Paramount+)
  • 21h30: Universitario x Palmeiras (ESPN e Disney+)

Sul-Americana (oitavas de final)

  • 19h: Atlético-MG x Godoy Cruz (ESPN e Disney+)
  • 21h30: Central Córdoba x Lanús (Paramount+)

Brasileirão (Série B e Categorias de Base)

  • 18h: Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 (SporTV)
  • 21h35: Novorizontino x Coritiba (RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+)

Outras partidas do dia

  • 12h45: Juventus (F) x Como (F) – The Women’s Cup (Canal GOAT)
  • 13h: Napoli x OlympiacosAmistoso Internacional (OneFootball)
  • 14h: Hammarby x RosenborgConference League (OneFootball)
  • 15h: Shakhtar Donetsk x PanathinaikosLiga Europa (Lance! no YouTube)
  • 16h: Hibernian x Partizan BelgradoConference League (Canal GOAT)
  • 19h: Palmeiras (F) x Santos (F) – Paulistão Feminino (Record News, Space, CazéTV e HBO Max)
  • 21h: Independiente x Verdes FCCopa Centro-Americana da Concacaf (Disney+)

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Fonte: Diário do Nordeste

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.