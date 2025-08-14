Jogos desta quinta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horário

0
A quinta-feira (14) está recheada de jogos de futebol para todos os gostos, com transmissões por canais de televisão e plataformas de streaming. A agenda conta com confrontos importantes da Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão, além de partidas de outros torneios internacionais.
Libertadores (oitavas de final)
- 19h: Botafogo x LDU (Paramount+)
- 21h30: Libertad x River Plate (Paramount+)
- 21h30: Universitario x Palmeiras (ESPN e Disney+)
Sul-Americana (oitavas de final)
- 19h: Atlético-MG x Godoy Cruz (ESPN e Disney+)
- 21h30: Central Córdoba x Lanús (Paramount+)
Brasileirão (Série B e Categorias de Base)
- 18h: Vasco sub-17 x Flamengo sub-17 (SporTV)
- 21h35: Novorizontino x Coritiba (RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+)
Outras partidas do dia
- 12h45: Juventus (F) x Como (F) – The Women’s Cup (Canal GOAT)
- 13h: Napoli x Olympiacos – Amistoso Internacional (OneFootball)
- 14h: Hammarby x Rosenborg – Conference League (OneFootball)
- 15h: Shakhtar Donetsk x Panathinaikos – Liga Europa (Lance! no YouTube)
- 16h: Hibernian x Partizan Belgrado – Conference League (Canal GOAT)
- 19h: Palmeiras (F) x Santos (F) – Paulistão Feminino (Record News, Space, CazéTV e HBO Max)
- 21h: Independiente x Verdes FC – Copa Centro-Americana da Concacaf (Disney+)
Fonte: Diário do Nordeste
Redigido por Contilnet.