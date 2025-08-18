18/08/2025
Jogos desta segunda-feira: saiba onde assistir futebol ao vivo e horário

Confira horários e onde assistir às partidas de futebol do brasil e do mundo nesta segunda-feira

Confira os horários e as transmissões das partidas de futebol desta segunda-feira (18), tanto no Brasil quanto no mundo, com destaque para as competições nacionais.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Brasileirão 2025

  • Mirassol x Cruzeiro — 20h — sportv e Premiere

Brasileirão Série B 2025

  • Volta Redonda x CRB — 19h — ESPN, SportyNet e Disney+
  • Athletic x Criciúma — 21h — Disney+

Brasileirão Série C 2025

  • Tombense x Caxias — 19h30 — SportyNet+ e DAZN
  • Ypiranga/RS x Botafogo/PB — 19h30 — SportyNet, SportyNet+ e YouTube SportyNet

Brasileirão Série D 2025

  • Santa Cruz x Altos — 20h30 — Metrópoles

Brasileirão Feminino Série A2 2025

  • Santos x Atlético/MG — 21h — TV Brasil

Premier League 2025/26

  • Leeds x Everton — 16h — ESPN 4 e Disney+

LALIGA 2025/26

  • Elche x Betis — 16h — Disney+

Copa da Alemanha 2025/26

  • Dynamo Dresden x Mainz — 13h — Disney+
  • Preussen Münster x Hertha Berlin — 13h — Disney+
  • Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund — 15h45 — Xsports e Disney+

Copa da Itália 2025/26

  • Cerignola x Hellas Verona — 13h — YouTube SportyNet
  • Spezia x Sampdoria — 13h30 — SportyNet e YouTube SportyNet
  • Udinese x Carrarese — 15h45 — YouTube SportyNet
  • Torino x Modena — 16h15 — SportyNet e YouTube SportyNet

Campeonato Português 2025/26

  • Gil Vicente x Porto — 16h15 — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco 2025/26

  • Kasimpasa x Trabzonspor — 15h30 — Disney+

Campeonato Argentino 2025/26

  • Sarmiento x Atlético Tucumán — 19h — Disney+

Fonte: Olhar Digital

Redigido por Contilnet.

