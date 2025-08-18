Jogos desta segunda-feira: saiba onde assistir futebol ao vivo e horário

0
Confira os horários e as transmissões das partidas de futebol desta segunda-feira (18), tanto no Brasil quanto no mundo, com destaque para as competições nacionais.
Brasileirão 2025
- Mirassol x Cruzeiro — 20h — sportv e Premiere
Brasileirão Série B 2025
- Volta Redonda x CRB — 19h — ESPN, SportyNet e Disney+
- Athletic x Criciúma — 21h — Disney+
Brasileirão Série C 2025
- Tombense x Caxias — 19h30 — SportyNet+ e DAZN
- Ypiranga/RS x Botafogo/PB — 19h30 — SportyNet, SportyNet+ e YouTube SportyNet
Brasileirão Série D 2025
- Santa Cruz x Altos — 20h30 — Metrópoles
Brasileirão Feminino Série A2 2025
- Santos x Atlético/MG — 21h — TV Brasil
Premier League 2025/26
- Leeds x Everton — 16h — ESPN 4 e Disney+
LALIGA 2025/26
- Elche x Betis — 16h — Disney+
Copa da Alemanha 2025/26
- Dynamo Dresden x Mainz — 13h — Disney+
- Preussen Münster x Hertha Berlin — 13h — Disney+
- Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund — 15h45 — Xsports e Disney+
Copa da Itália 2025/26
- Cerignola x Hellas Verona — 13h — YouTube SportyNet
- Spezia x Sampdoria — 13h30 — SportyNet e YouTube SportyNet
- Udinese x Carrarese — 15h45 — YouTube SportyNet
- Torino x Modena — 16h15 — SportyNet e YouTube SportyNet
Campeonato Português 2025/26
- Gil Vicente x Porto — 16h15 — ESPN 3 e Disney+
Campeonato Turco 2025/26
- Kasimpasa x Trabzonspor — 15h30 — Disney+
Campeonato Argentino 2025/26
- Sarmiento x Atlético Tucumán — 19h — Disney+
Fonte: Olhar Digital
Redigido por Contilnet.