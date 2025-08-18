Jogos desta segunda-feira: saiba onde assistir futebol ao vivo e horário

Confira os horários e as transmissões das partidas de futebol desta segunda-feira (18), tanto no Brasil quanto no mundo, com destaque para as competições nacionais.

Brasileirão 2025

Mirassol x Cruzeiro — 20h — sportv e Premiere

Brasileirão Série B 2025

Volta Redonda x CRB — 19h — ESPN , SportyNet e Disney+

— 19h — , e Athletic x Criciúma — 21h — Disney+

Brasileirão Série C 2025

Tombense x Caxias — 19h30 — SportyNet+ e DAZN

— 19h30 — e Ypiranga/RS x Botafogo/PB — 19h30 — SportyNet, SportyNet+ e YouTube SportyNet

Brasileirão Série D 2025

Santa Cruz x Altos — 20h30 — Metrópoles

Brasileirão Feminino Série A2 2025

Santos x Atlético/MG — 21h — TV Brasil

Premier League 2025/26

Leeds x Everton — 16h — ESPN 4 e Disney+

LALIGA 2025/26

Elche x Betis — 16h — Disney+

Copa da Alemanha 2025/26

Dynamo Dresden x Mainz — 13h — Disney+

— 13h — Preussen Münster x Hertha Berlin — 13h — Disney+

— 13h — Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund — 15h45 — Xsports e Disney+

Copa da Itália 2025/26

Cerignola x Hellas Verona — 13h — YouTube SportyNet

— 13h — Spezia x Sampdoria — 13h30 — SportyNet e YouTube SportyNet

— 13h30 — e Udinese x Carrarese — 15h45 — YouTube SportyNet

— 15h45 — Torino x Modena — 16h15 — SportyNet e YouTube SportyNet

Campeonato Português 2025/26

Gil Vicente x Porto — 16h15 — ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco 2025/26

Kasimpasa x Trabzonspor — 15h30 — Disney+

Campeonato Argentino 2025/26

Sarmiento x Atlético Tucumán — 19h — Disney+

Fonte: Olhar Digital

Redigido por Contilnet.