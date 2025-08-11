Jogos desta segunda-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

0
A segunda-feira, 11 de agosto, traz diversos confrontos do futebol nacional e internacional. Os destaques do dia são os duelos entre Juventude e Corinthians pelo Brasileirão e Porto contra Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português.
Programação de jogos de hoje (11/8)
Campeonato Português
- 14h45: Estoril x Estrela Amadora – Disney+
- 16h45: Porto x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
- 15h30: Trabzonspor x Kocaelispor – Disney+
Campeonato Argentino
- 19h: Defensa y Justicia x Deportivo Riestra – Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h: Defensor x River Plate – Disney+
Copa Paulista
- 19h: Guarani x São Bento – Paulistão (YouTube)
- 19h: Oeste x São José – Paulistão (YouTube)
- 20h: Comercial x Inter de Limeira – Paulistão (YouTube)
Brasileirão Série B
- 19h: Criciúma x Athletico-PR – Disney+
- 21h30: Paysandu x Vila Nova – Disney+
Brasileirão Série C
- 19h30: Itabaiana x CSA – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 19h30: Figueirense x Maringá – DAZN e SportyNet+
Brasileirão
- 20h: Juventude x Corinthians – Sportv, Premiere e Globoplay
Campeonato Mexicano
- 0h: Atlético San Luis x Cruz Azul – Disney+
