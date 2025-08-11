12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Jogos desta segunda-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Confira a programação completa de futebol e saiba onde assistir aos jogos de hoje, 11 de agosto, na TV e online

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A segunda-feira, 11 de agosto, traz diversos confrontos do futebol nacional e internacional. Os destaques do dia são os duelos entre Juventude e Corinthians pelo Brasileirão e Porto contra Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português.

Programação de jogos de hoje (11/8)

Campeonato Português

  • 14h45: Estoril x Estrela Amadora – Disney+
  • 16h45: Porto x Vitória de Guimarães – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

  • 15h30: Trabzonspor x Kocaelispor – Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h: Defensa y Justicia x Deportivo Riestra – Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h: Defensor x River Plate – Disney+

Copa Paulista

  • 19h: Guarani x São Bento – Paulistão (YouTube)
  • 19h: Oeste x São José – Paulistão (YouTube)
  • 20h: Comercial x Inter de Limeira – Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série B

  • 19h: Criciúma x Athletico-PR – Disney+
  • 21h30: Paysandu x Vila Nova – Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h30: Itabaiana x CSA – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 19h30: Figueirense x Maringá – DAZN e SportyNet+

Brasileirão

  • 20h: Juventude x Corinthians – Sportv, Premiere e Globoplay

Campeonato Mexicano

  • 0h: Atlético San Luis x Cruz Azul – Disney+

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Fonte: Exame

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.