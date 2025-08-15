Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

0
Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a agenda do futebol está repleta de partidas emocionantes em diversas competições ao redor do mundo. O grande destaque do dia é a estreia do Liverpool na Premier League, mas há também jogos importantes pela Copa da Itália, Campeonato Espanhol e Série B brasileira.
Onde assistir aos jogos de hoje
Copa da Itália
- 13h00 – Empoli x Reggiana – Canal SportyNet (Youtube)
- 13h30 – Sassuolo x Catanzaro – SportyNet e Canal SportyNet (Youtube)
- 15h45 – Lecce x Juve Stabia – Canal SportyNet (Youtube)
- 16h15 – Genoa x Vicenza – SportyNet e Canal SportyNet (Youtube)
Copa da Alemanha
- 13h00 – Großaspach x Bayer Leverkusen – ESPN4 e Disney+
- 13h00 – Gütersloh x Union Berlim – Disney+
- 15h45 – Arminia Bielefeld x Werder Bremen – Disney+
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Girona x Rayo Vallecano – Disney+
- 16h30 – Villarreal x Real Oviedo – ESPN4 e Disney+
Outras ligas
- Campeonato Turco: 15h30 – Galatasaray x Fatih Karagümrük – Disney+
- Campeonato Francês: 15h45 – Rennes x Olympique de Marselha – CazéTV!
- Premier League: 16h00 – Liverpool x Bournemouth – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h00 – Instituto x Unión de Santa Fé – Disney+
- 21h00 – Racing x Tigre – ESPN4 e Disney+
Série B
- 20h00 – Amazonas x América Mineiro – Disney+
