15/08/2025
Universo POP
Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Destaque para a estreia da Premier League, com Liverpool em campo

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a agenda do futebol está repleta de partidas emocionantes em diversas competições ao redor do mundo. O grande destaque do dia é a estreia do Liverpool na Premier League, mas há também jogos importantes pela Copa da Itália, Campeonato Espanhol e Série B brasileira.

Atual campeão da Premier League, Liverpool estreia na competição nesta sexta, 15 (Michael Regan/Getty Images/Getty Images)

Onde assistir aos jogos de hoje

Copa da Itália

  • 13h00 – Empoli x Reggiana – Canal SportyNet (Youtube)
  • 13h30 – Sassuolo x Catanzaro – SportyNet e Canal SportyNet (Youtube)
  • 15h45 – Lecce x Juve Stabia – Canal SportyNet (Youtube)
  • 16h15 – Genoa x Vicenza – SportyNet e Canal SportyNet (Youtube)

Copa da Alemanha

  • 13h00 – Großaspach x Bayer Leverkusen – ESPN4 e Disney+
  • 13h00 – Gütersloh x Union Berlim – Disney+
  • 15h45 – Arminia Bielefeld x Werder Bremen – Disney+

Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Girona x Rayo Vallecano – Disney+
  • 16h30 – Villarreal x Real Oviedo – ESPN4 e Disney+

Outras ligas

  • Campeonato Turco: 15h30 – Galatasaray x Fatih Karagümrük – Disney+
  • Campeonato Francês: 15h45 – Rennes x Olympique de Marselha – CazéTV!
  • Premier League: 16h00 – Liverpool x Bournemouth – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Instituto x Unión de Santa Fé – Disney+
  • 21h00 – Racing x Tigre – ESPN4 e Disney+

Série B

  • 20h00 – Amazonas x América Mineiro – Disney+

