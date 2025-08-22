Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

A sexta-feira (22) será de muita bola rolando nos gramados pelo mundo. A agenda de hoje reúne confrontos em competições nacionais e internacionais, com destaque para PSG x Angers no Campeonato Francês, West Ham x Chelsea pela Premier League e o clássico alemão Bayern x RB Leipzig.
No Brasil, a Série B do Brasileirão terá dois jogos importantes: Athletic Club x Chapecoense e Criciúma x Novorizontino.
Confira abaixo a programação completa de jogos, horários e onde assistir:
Campeonato Japonês – Rodada 27
07h00 – Kashiwa Reysol x Urawa Reds – Canal GOAT
Campeonato Finlandês – Rodada 21
12h00 – Vaasa PS x Kooteepee – OneFootball
Campeonato Alemão 2ª Divisão – Rodada 3
13h30 – Preussen Munster x FC Nurnberg – OneFootball
13h30 – SV Elversberg x FC Kaiserslautern – OneFootball
Campeonato Norueguês – Rodada 19
14h00 – KFUM Oslo x Ham-Kam – OneFootball
Campeonato Alemão – Rodada 1
15h30 – Bayern x RB Leipzig – Sportv, OneFootball, CazéTV, XSports
2ª Divisão Italiana – Rodada 1
15h30 – Pescara x Cesena – SportyNet, YouTube SportyNet
Campeonato Francês – Rodada 2
15h45 – PSG x Angers – CazéTV
Campeonato Inglês – Rodada 2
16h00 – West Ham x Chelsea – ESPN, Disney+
Inglês 2ª Divisão – Rodada 3
16h00 – Derby x Bristol City – Disney+ Premium
La Liga (Espanhol) – Rodada 2
16h30 – Real Betis x Alavés – ESPN 4, Disney+ Premium
Espanhol 2ª Divisão – Rodada 2
16h30 – Leganés x Cádiz – Disney+ Premium
Brasileirão Série B – Rodada 23
19h00 – Athletic Club x Chapecoense – ESPN, Disney+
21h35 – Criciúma x Novorizontino – RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube Desimpedidos
Campeonato Uruguaio – Clausura, Rodada 4
19h00 – Wanderers x Juventud – Disney+ Premium
Campeonato Argentino – 2ª Fase, Rodada 6
20h00 – Tigre x Independiente Rivadavia – Disney+ Premium
Com duelos decisivos na Europa e jogos movimentando o cenário sul-americano, a sexta-feira promete emoções para os torcedores.
Fonte: Programação esportiva / LANCE!
| Redigido por ContilNet Notícias