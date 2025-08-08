8 de agosto de 2025
Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de hoje tem partidas da Série B, Campeonato Português e outras ligas internacionais, com destaque para a estreia do Sporting

Nesta sexta-feira (8/8), a agenda de futebol está recheada de partidas ao redor do mundo. Os destaques do dia ficam por conta de dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e da estreia do atual campeão Sporting no Campeonato Português.

Onde assistir aos jogos de hoje

  • Bundesliga 2:
    • 13h30 – Nürnberg x DarmstadtCanal GOAT e Onefootball
    • 13h30 – Münster x PaderbornOnefootball
  • Amistoso:
    • 15h30 – Newcastle x EspanyolESPN e Disney+
  • Campeonato Turco:
    • 15h30 – Gaziantep x GalatasarayDisney+
  • Championship:
    • 16h00 – Birmingham x Ipswich TownESPN4 e Disney+
  • Campeonato Português:
    • 16h15 – Casa Pia x SportingDisney+
  • Série B:
    • 19h00 – Ferroviária x AmazonasDisney+
    • 21h35 – Coritiba x ChapecoenseRedeTV! e Disney+
  • Campeonato Argentino:
    • 21h00 – Newell’s Old Boys x Central CórdobaDisney+

