Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

0
Nesta sexta-feira (8/8), a agenda de futebol está recheada de partidas ao redor do mundo. Os destaques do dia ficam por conta de dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e da estreia do atual campeão Sporting no Campeonato Português.
Onde assistir aos jogos de hoje
- Bundesliga 2:
- 13h30 – Nürnberg x Darmstadt – Canal GOAT e Onefootball
- 13h30 – Münster x Paderborn – Onefootball
- Amistoso:
- 15h30 – Newcastle x Espanyol – ESPN e Disney+
- Campeonato Turco:
- 15h30 – Gaziantep x Galatasaray – Disney+
- Championship:
- 16h00 – Birmingham x Ipswich Town – ESPN4 e Disney+
- Campeonato Português:
- 16h15 – Casa Pia x Sporting – Disney+
- Série B:
- 19h00 – Ferroviária x Amazonas – Disney+
- 21h35 – Coritiba x Chapecoense – RedeTV! e Disney+
- Campeonato Argentino:
- 21h00 – Newell’s Old Boys x Central Córdoba – Disney+
Fonte: Veja
Redigido por Contilnet.