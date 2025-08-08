Jogos desta sexta-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta sexta-feira (8/8), a agenda de futebol está recheada de partidas ao redor do mundo. Os destaques do dia ficam por conta de dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e da estreia do atual campeão Sporting no Campeonato Português.

Onde assistir aos jogos de hoje

Bundesliga 2: 13h30 – Nürnberg x Darmstadt – Canal GOAT e Onefootball 13h30 – Münster x Paderborn – Onefootball

Amistoso: 15h30 – Newcastle x Espanyol – ESPN e Disney+

Campeonato Turco: 15h30 – Gaziantep x Galatasaray – Disney+

Championship: 16h00 – Birmingham x Ipswich Town – ESPN4 e Disney+

Campeonato Português: 16h15 – Casa Pia x Sporting – Disney+

Série B: 19h00 – Ferroviária x Amazonas – Disney+ 21h35 – Coritiba x Chapecoense – RedeTV! e Disney+

Campeonato Argentino: 21h00 – Newell’s Old Boys x Central Córdoba – Disney+



