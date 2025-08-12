Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

0
Os destaques desta terça-feira, 12 de agosto, são os jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista Feminino e Brasileirão Série B. As partidas podem ser assistidas online e na TV por assinatura.
jogos do dia
Libertadores
- 19h: Fortaleza x Vélez Sarsfield (ESPN e Disney+)
- 21h30: Atlético Nacional x São Paulo (Paramount+)
- 21h30: Peñarol x Racing (Paramount+)
Copa Sul-Americana
- 19h: Once Caldas x Huracán (ESPN 4 e Disney+)
- 21h30: América de Cali x Fluminense (SBT, +SBT, SBT Sports no YouTube e Paramount+)
- 21h30: Independiente del Valle x Mushuc Runa (ESPN e Disney+)
Brasileirão Série B
- 19h30: CRB x Athletic (SportyNet e Disney+)
Campeonato Paulista Feminino
- 18h: Corinthians (F) x Ferroviária (F) (Sportv)
Amistosos Internacionais
- 14h: WSG Tirol x Real Madrid (SportyNet)
- 14h: Pafos x Dínamo de Kiev (Canal GOAT)
- 14h30: Club Brugge x RB Salzburg (Lance! no YouTube)
- 16h: Estrela Vermelha x Lech Poznan (Canal GOAT)
Copa da Liga Inglesa
- 16h: Bromley x Ipswich (ESPN 4 e Disney+)
Campeonato Mexicano Feminino
- 20h: Atlético San Luis (F) x Atlas (F) (Disney+)
Fonte: Exame
Redigido por Contilnet.