Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Os destaques desta terça-feira, 12 de agosto, são os jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista Feminino e Brasileirão Série B. As partidas podem ser assistidas online e na TV por assinatura.

jogos do dia

Libertadores

19h : Fortaleza x Vélez Sarsfield ( ESPN e Disney+ )

: Fortaleza x Vélez Sarsfield ( e ) 21h30 : Atlético Nacional x São Paulo ( Paramount+ )

: Atlético Nacional x São Paulo ( ) 21h30: Peñarol x Racing (Paramount+)

Copa Sul-Americana

19h : Once Caldas x Huracán ( ESPN 4 e Disney+ )

: Once Caldas x Huracán ( e ) 21h30 : América de Cali x Fluminense ( SBT , +SBT , SBT Sports no YouTube e Paramount+ )

: América de Cali x Fluminense ( , , no YouTube e ) 21h30: Independiente del Valle x Mushuc Runa (ESPN e Disney+)

Brasileirão Série B

19h30: CRB x Athletic (SportyNet e Disney+)

Campeonato Paulista Feminino

18h: Corinthians (F) x Ferroviária (F) (Sportv)

Amistosos Internacionais

14h : WSG Tirol x Real Madrid ( SportyNet )

: WSG Tirol x Real Madrid ( ) 14h : Pafos x Dínamo de Kiev ( Canal GOAT )

: Pafos x Dínamo de Kiev ( ) 14h30 : Club Brugge x RB Salzburg ( Lance! no YouTube)

: Club Brugge x RB Salzburg ( no YouTube) 16h: Estrela Vermelha x Lech Poznan (Canal GOAT)

Copa da Liga Inglesa

16h: Bromley x Ipswich (ESPN 4 e Disney+)

Campeonato Mexicano Feminino

20h: Atlético San Luis (F) x Atlas (F) (Disney+)

Fonte: Exame

Redigido por Contilnet.