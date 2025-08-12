12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Acompanhe ao vivo partidas da Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileirão Série B e mais campeonatos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Os destaques desta terça-feira, 12 de agosto, são os jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista Feminino e Brasileirão Série B. As partidas podem ser assistidas online e na TV por assinatura.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

jogos do dia

Libertadores

  • 19h: Fortaleza x Vélez Sarsfield (ESPN e Disney+)
  • 21h30: Atlético Nacional x São Paulo (Paramount+)
  • 21h30: Peñarol x Racing (Paramount+)

Copa Sul-Americana

  • 19h: Once Caldas x Huracán (ESPN 4 e Disney+)
  • 21h30: América de Cali x Fluminense (SBT, +SBT, SBT Sports no YouTube e Paramount+)
  • 21h30: Independiente del Valle x Mushuc Runa (ESPN e Disney+)

Brasileirão Série B

  • 19h30: CRB x Athletic (SportyNet e Disney+)

Campeonato Paulista Feminino

  • 18h: Corinthians (F) x Ferroviária (F) (Sportv)

Amistosos Internacionais

  • 14h: WSG Tirol x Real Madrid (SportyNet)
  • 14h: Pafos x Dínamo de Kiev (Canal GOAT)
  • 14h30: Club Brugge x RB Salzburg (Lance! no YouTube)
  • 16h: Estrela Vermelha x Lech Poznan (Canal GOAT)

Copa da Liga Inglesa

  • 16h: Bromley x Ipswich (ESPN 4 e Disney+)

Campeonato Mexicano Feminino

  • 20h: Atlético San Luis (F) x Atlas (F) (Disney+)

Fonte: Exame

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.