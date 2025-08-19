19/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe

Jogos desta terça-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

Libertadores, sul-americana, champions league e la liga agitam o dia 19 de agosto com grandes confrontos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A terça-feira (19) será de futebol agitado com partidas de grandes campeonatos, como a Libertadores, a Sul-Americana, a Champions League e a La Liga. O dia conta com a participação de times brasileiros nas oitavas de final dos torneios continentais, além da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Confira os jogos de destaque e onde assistir ao vivo:

Libertadores (Oitavas de final)

  • Vélez Sarsfield x Fortaleza: 19h (horário de Brasília) – ESPN e Disney+
  • Racing x Peñarol: 21h30 (horário de Brasília) – Paramount+
  • São Paulo x Atlético Nacional: 21h30 (horário de Brasília) – Paramount+

Copa Sul-Americana (Oitavas de final)

  • Huracán x Once Caldas: 19h (horário de Brasília) – ESPN 4 e Disney+
  • Fluminense x América de Cali: 21h30 (horário de Brasília) – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
  • Mushuc Runa x Independiente del Valle: 21h30 (horário de Brasília) – ESPN e Disney+

Outros jogos de destaque

  • Real Madrid x Osasuna (La Liga): 16h (horário de Brasília) – Disney+
  • Al Nassr x Al Ittihad (Supercopa Saudita): 9h (horário de Brasília) – Canal GOAT, BandSports, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
  • Rangers x Club Brugge (Champions League): 16h (horário de Brasília) – TNT e HBO Max
  • Estrela Vermelha x Pafos (Champions League): 16h (horário de Brasília) – SBT, +SBT, Space e HBO Max

Fonte: Lance!

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.