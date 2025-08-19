Jogos desta terça-feira: veja onde assistir futebol ao vivo e horários

0
A terça-feira (19) será de futebol agitado com partidas de grandes campeonatos, como a Libertadores, a Sul-Americana, a Champions League e a La Liga. O dia conta com a participação de times brasileiros nas oitavas de final dos torneios continentais, além da estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol.
Confira os jogos de destaque e onde assistir ao vivo:
Libertadores (Oitavas de final)
- Vélez Sarsfield x Fortaleza: 19h (horário de Brasília) – ESPN e Disney+
- Racing x Peñarol: 21h30 (horário de Brasília) – Paramount+
- São Paulo x Atlético Nacional: 21h30 (horário de Brasília) – Paramount+
Copa Sul-Americana (Oitavas de final)
- Huracán x Once Caldas: 19h (horário de Brasília) – ESPN 4 e Disney+
- Fluminense x América de Cali: 21h30 (horário de Brasília) – SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
- Mushuc Runa x Independiente del Valle: 21h30 (horário de Brasília) – ESPN e Disney+
Outros jogos de destaque
- Real Madrid x Osasuna (La Liga): 16h (horário de Brasília) – Disney+
- Al Nassr x Al Ittihad (Supercopa Saudita): 9h (horário de Brasília) – Canal GOAT, BandSports, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- Rangers x Club Brugge (Champions League): 16h (horário de Brasília) – TNT e HBO Max
- Estrela Vermelha x Pafos (Champions League): 16h (horário de Brasília) – SBT, +SBT, Space e HBO Max
Fonte: Lance!
Redigido por Contilnet.