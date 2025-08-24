John Textor é alvo de protesto por parte da torcida do Crystal Palace

Em confronto pela segunda rodada da Premier League, Crystal Palace e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo (24/8). Parte da torcida do time da casa fez um protesto e John Textor foi colocado como palhaço em bandeira. Textor é um dos investidores majoritários do clube londrino.
O motivo do protesto foi a exclusão do Crystal Palace da Europa League. A equipe londrina foi “rebaixada” para a Conference League após a UEFA proibir o Crystal de participar da segunda maior competição europeia.
A exclusão foi motivada pelo fato do Crystal Palace ser do mesmo grupo do Lyon, a Eagle Football Holdings, e ambos os times se classificaram para a Liga Europa. Com isso, o time francês manteve a vaga no torneio e o clube inglês pegou uma vaga na Conference League.
John Textor já havia sido alvo de protestos durante o fim de semana. No sábado (23/8), a torcida do Lyon estendeu faixas contra o atual dono da SAF do Botafogo.