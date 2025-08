Jorge & Mateus celebram carinho do público após show na Expoacre

Após lotarem a Arena de Shows da Expoacre 2025 na noite do último sábado (3), Jorge & Mateus usaram as redes sociais para agradecer ao público de Rio Branco pelo carinho e pela energia durante a apresentação. A dupla, uma das mais aclamadas do sertanejo brasileiro, descreveu o momento como “inesquecível” e destacou a emoção de reencontrar fãs tão calorosos.

“Rio Branco, que noite inesquecível! Que felicidade imensa reencontrar pessoas tão queridas. Obrigado pelo carinho de sempre!”, escreveram no perfil oficial. A publicação recebeu centenas de comentários emocionados de fãs que celebraram a noite como um marco, com frases como “Esperei anos por isso!”, “Foi incrível” e “Meus ídolos!”.

O show, que reuniu milhares de pessoas, reviveu sucessos que marcaram gerações e fez parte da programação oficial da Expoacre, maior feira multissetorial do estado. Nas redes, internautas elogiaram a performance da dupla e a escolha do repertório, que trouxe hits como “Logo Eu”, “Pra Sempre Com Você” e “Pode Chorar”.