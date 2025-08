Jorge & Mateus desembarcam em Rio Branco para show de encerramento da Expoacre 2025

A dupla sertaneja Jorge & Mateus desembarcou em Rio Branco para se apresentar no show de encerramento da Expoacre 2025. O desembarque ocorreu neste domingo (3), onde os artistas foram recebidos por fãs que aguardavam sua chegada.

O show da dupla marca a última noite da 50ª edição da feira, considerada uma das mais movimentadas dos últimos anos. Conhecidos por sucessos como “Logo Eu”, “Sosseguei” e “Pra Sempre com Você”, Jorge & Mateus prometem encerrar o evento com uma apresentação especial no palco principal do Parque de Exposições Wildy Viana.

A Expoacre 2025 reuniu atrações musicais, eventos agropecuários e espaços voltados para inovação, tecnologia e cultura durante os nove dias de programação.

Veja o momento da chegada: