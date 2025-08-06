Jorge Viana anuncia escritório da ApexBrasil em Washington para enfrentar tarifa dos EUA

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) vai implantar um escritório em Washington, capital dos Estados Unidos. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (6) pelo presidente da agência, Jorge Viana, como parte das ações para apoiar empresas brasileiras impactadas pelas novas tarifas impostas pelo governo norte-americano.

Com a nova base, a ApexBrasil amplia sua atuação nos Estados Unidos, onde já mantém escritórios em Miami, São Francisco e Nova York. A instalação em Washington será realizada em parceria com a Câmara Americana de Comércio (Amcham).

A abertura do novo escritório ocorre em meio à entrada em vigor das tarifas de 50% aplicadas pelos EUA a produtos brasileiros, e busca oferecer suporte emergencial aos exportadores, com foco na promoção comercial e na diversificação de mercados. A agência também atua para ampliar o número de exceções à nova taxação, com atenção especial a setores estratégicos como carne e café. As informações são do site O Aquiri.